Người đàn ông suýt mất mạng vì đi đâu cũng mang theo túi tiền gần 1 tỉ đồng

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 19:05 PM (GMT+7)

Vụ cướp xảy ra vào lúc nửa đêm tại căn nhà xây dựng dang dở ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Sau khi gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân, đối tượng đã cướp đi gần 700 triệu đồng.

Tin pháp luật Sự kiện:

Công an huyện Mường Khương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã điều tra, làm rõ vụ án sau 9 ngày tích cực điều tra.

Đối tượng Quân và hiện trường vụ án

Liên quan đến vụ án trên, ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Khương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Quân (SN 1986, trú tại thôn Na Hạ, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân của vụ án là ông Chấu Cồ Pao (SN 1955, trú tại thôn Sao Cô Sỉn, xã Nấm Lư, huyện Mường Khương) nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã giữ lại được mạng sống.

Nhớ lại về giây phút kinh hoàng ấy, ông Pao kể lại: "Cả một đời tích lũy, ông và gia đình đã gom góp được khoảng 1 tỷ đồng. Nhà cửa ở vùng cao không chắc chắn nên số tiền tích lũy được, ông cất giấu trong một chiếc túi vải, thường xuyên mang trong người.

Khoảng tháng 5-2019, gia đình ông khởi công xây dựng lại căn nhà. Sau khi chi tiêu một số khoản, ông còn lại 685 triệu đồng.

Vào đêm 9-9, ông Pao ngủ tại lán xây dựng để trông coi vật liệu thì bất ngờ bị một đối tượng dùng vật cứng đập vào đầu. Ông Pao ngất đi một lúc lâu thì tỉnh dậy rồi cố hết sức đi xuống nhà ông Chấu A Chu (cùng thôn), nhờ báo cho người nhà.

Sau khi sơ cứu, gia đình đã đưa ông Pao đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương. Do thời gian xảy ra vụ cướp diễn ra vào lúc buổi đêm, trong lúc đang ngủ nên ông không cung cấp được nhiều thông tin về đối tượng gây án cho cơ quan điều tra.

Cục sắt tên cướp dùng để đập vào đầu ông Pao.

Chiếc túi nạn nhân thường dùng để cất tiền.

Khoảng 0h30 ngày 9-9, sau khi tiếp nhận thông tin do anh Chấu A Lành (trú tại thôn Sao Cô Sỉn, xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) gửi đến, đồng chí Trần Quốc Huy, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an huyện Mường Khương triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường; rà soát trên địa bàn và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ vụ án.

Quá trình rà soát, ngay trong đêm 9-9, tổ công tác của Công an huyện Mường Khương đã triệu tập đối tượng Hoàng Văn Quân (SN 1986, trú tại thôn Na Hạ, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) về trụ sở làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ông Pao đã tích cóp được khoảng 1 tỉ đồng để xây nhà. Do sợ bị mất trộm, ông để toàn bộ số tiền trên vào một chiếc túi vải và thường xuyên mang theo người. Trước thời điểm xảy ra vụ giết người, cướp tài sản, ông Pao và chủ thầu xây dựng là Hoàng Văn Thương (SN 1987, trú tại thôn Na Hạ, xã Lùng Vai) đã ký hợp đồng hoàn thiện một căn nhà xây 3 tầng (gồm cả tầng âm) với giá tiền là 750 triệu đồng.

Anh Thương dựng một lán tạm cho công nhân ở liền kề với căn nhà đang xây. Khoảng tháng 5-2019, Thương bắt đầu thi công. Thợ xây dựng của Thương có 6 người gồm Hoàng Văn Thương; Hoàng Văn Quân, là anh con nhà bác của Thương; Hoàng Mạnh Trưởng (SN 1988), Kháng Văn Dư (SN 1975), Lục Tiến Sền (SN 1974, trú tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương) và ); Đèo Văn Phanh (SN 1988, trú tại Than Uyên, Lai Châu (anh vợ của Thương).

Trong quá trình làm, ông Pao đã ứng trước cho Hoàng Văn Thương 360 triệu đồng. Số còn lại là 640 triệu đồng, ông thường mang theo người. Sau đó, ông Pao bán một con trâu được 45 triệu đồng cũng cất vào chiếc túi vải, được tổng cộng là 685 triệu đồng.

Bản thân Quân đã 3 lần ứng tiền của ông Pao, hai lần là 500 nghìn đồng và lần cuối cùng là 1 triệu đồng. Cũng chính vì thế, đối tượng biết ông Pao có nhiều tiền, cũng như nơi cất giấu tài sản. Do túng tiền tiêu xài, đối tượng nảy ý định phạm tội. Vì thế, vào ngày 22-8, khi nhóm thợ trên di chuyển đến thôn Nậm Chảy, xã Nậm Chảy để thi công một công trình khác thì Quân không đi.

Tối 8-9, sau khi ăn uống tại nhà của một số người bạn, Pao quay về lán nhà ông Chấu Cồ Pao để thực hiện vụ giết người, cướp tài sản. Khi Quân vào lán thì ông Chấu Cồ Pao đang ngủ say, đối tượng đã đi lang thang quanh nhà và tìm được công cụ gây án là một cục sắt nặng khoảng 3 – 4 kg. Lần đầu tiên, Quân đã cầm khối kim loại nhắm thẳng vào đầu nạn nhân Pao.

Khi thấy nạn nhân nằm im, Quân lục tìm túi tiền. Trong lúc đang tháo dây thì anh ta thấy tay của ông Páo cử động nên tiếp tục ra tay lần thứ hai, cướp đi túi tiền. Trước khi rời khỏi hiện trường, Quân tắt điện trong lán, cầm túi tiền và khối kim loại là tang vật của vụ án bỏ đi.

Ban đầu đối tượng vứt phương tiện gây án và túi tiền tại khu vực thôn Km15. Sau đó, vì lo sợ bị lấy mất, Quân lại quay lại lấy túi tiền rồi điều khiển xe máy quay lại hiện trường với mục đích kiểm tra xem ông Pao đã chết chưa. Nhưng lúc này, ông Pao đã được người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu. Biết sự việc đã bị lộ tẩy, Quân vội điều khiển xe đi thẳng về thị trấn Mường Khương nhưng sau đó bị bắt giữ.