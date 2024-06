Người đàn ông ở Quảng Nam vay mượn 1,6 tỉ đồng "nướng" vào cờ bạc

Ngày 28-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Huy Cường (SN 1980; trú đường Trần Phú, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phan Huy Cường Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn thư của các công dân tố cáo Cường có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, trong thời gian tháng 7-2022, để có tiền tham gia đánh bạc trên mạng, Cường đưa ra thông tin gian dối với các bị hại mục đích vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng.

Thực tế, Cường sử dụng tiền vay mượn vào việc đánh bạc trên mạng và thua hết, dẫn đến không có khả năng trả nợ. Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định Phan Huy Cường đã chiếm đoạt của các bị hại với số tiền 1,6 tỉ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại của vụ án trên tiếp tục liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh qua điều tra viên Nguyễn Thành Lâm - SĐT: 0976.606586 để trình báo.

