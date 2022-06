Người đàn ông nằm gục bên khẩu súng ngắn trong căn biệt thự đã tử vong

Người đàn ông nằm gục bên khẩu súng ngắn trong căn biệt thự đã tử vong

Thứ Hai, ngày 27/06/2022 21:10 PM (GMT+7)

Dù đã được nỗ lực cấp cứu nhưng người đàn ông nằm gục bên khẩu súng ngắn trong căn biệt thự ba tầng ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tử vong.

Liên quan vụ việc “Nổ bất thường trong biệt thự, người đàn ông gục bên khẩu súng”, tối 27/6 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, dù đã nỗ lực cấp cứu nhưng người đàn ông này đã tử vong.

Căn biệt thự xảy ra vụ cháy, nổ bất thường.

Thông tin ban đầu cho biết, người chết có tên là Đ (SN 1956, trú ở Khu đô thị Mỹ Gia An Khánh, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Khi đưa vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ông Đa đang lâm vào tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu, ngưng tim. Sau khi chuyển từ Khoa cấp cứu sang Khoa gây mê hồi sức một thời gian ngắn thì nạn nhân tử vong.

Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng người đàn ông đã tử vong.

Như CAND đã thông tin, khoảng 5h30 sáng 27/6, người dân ở Khu đô thị Mỹ Gia An Khánh bất ngờ nghe có tiếng nổ từ bên trong căn biệt thự ba tầng ở góc đường số 1 và đường số 8, sau đó khói đen bốc ra từ căn nhà với dấu hiệu hỏa hoạn. Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang khám nghiệm hiện trường phát hiện ông Đ nằm gục trên ghế salon tại phòng khách bên trong căn biệt thự, vùng đầu chảy nhiều máu, cạnh đó là một khẩu súng ngắn chưa rõ chủng loại.

Do còn đang điều tra nên cơ quan Công an chưa công bố thông tin chi tiết về nguyên nhân và các tình tiết liên quan vụ việc này.

