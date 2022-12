Người đàn ông mất tích 2 tháng, tìm thấy thi thể trong nghĩa địa

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Thạnh, Công an TP Tam Kỳ và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Khu vực phát hiện thi thể đang phân hủy. Ảnh: B.Đ

Thi thể được xác định là ông Tôn Thất Th. (SN 1966, trú khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh), được gia đình thông báo đi khỏi nhà, mất tích cách đây hơn 2 tháng và cơ quan Công an ra thông báo truy tìm.

Nhận được thông tin, gia đình ông Th. đã đến hiện trường xác định lần nữa qua tài sản và vật dụng trên thi thể và làm các thủ tục nhận thi thể ông Th. để lo hậu sự. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

