Người dân ngất xỉu vì bị lừa mua hàng: Khởi tố 2 bị can

Ngày 29-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Trọng Phương (31 tuổi, trú xã Tế Nông, huyện Nông Cống, Thanh Hoá) về tội lừa dối khách hàng.

Người dân ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã ngất xỉu sau khi bị lừa dối mua nồi áp suất giá cao.

Trước đó, Công an huyện Tân Kỳ cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Lanh (47 tuổi, trú xã Phú Xuân, TP Thái Bình, Thái Bình) về tội lừa dối khách hàng.

Như đã đưa tin, thời gian gần đây, có một nhóm người đến địa bàn các huyện Tân Kỳ, Đô Lương của Nghệ An phát tờ rơi và mời người dân đến tham dự “hội thảo” giới thiệu các sản phẩm. Nhóm này kêu gọi người dân đến rồi mời ăn uống, tặng quà và đọc thơ khen ngợi các sản phẩm. Tiếp theo, nhóm này giới thiệu và bán một số sản phẩm có giá trị thấp trước như chảo chống dính với giá 200.000 đồng.

Sau khi người dân mua chảo thì được phát chiếc thẻ màu tím để lấy bột giặt hoặc lấy lại tiền. Người dân nghĩ rằng mua chảo được “tri ân” trả lại tiền hoặc tặng bột giặt nên hứng thú đăng ký mua. Tiếp đó, nhóm trên giới thiệu và bán chiếc nồi áp suất “kỳ diệu” với giá 5,1 triệu đồng.

Đến khi người dân ngồi chờ để được trả lại tiền thì nhóm trên đã bỏ trốn. Đáng chú ý, đứng chờ cả tiếng không thấy nhóm người quay lại trả tiền và bóc hộp ra thấy hàng chất lượng kém,người dân ngất xỉu.

Công an vào cuộc điều tra tìm ra Lanh là người cầm đầu nhóm trên, còn Phương là một “mắt xích” trong đường dây của Lanh. Trong hai ngày 14 và 15-9, Lanh cùng nhóm đã thuê Khách sạn Đại Phú Gia (ở huyện Tân Kỳ) với lý do tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng nhưng thực chất là lừa dối.

Công an xác định nhóm của Lanh đã lừa dối khách hàng thu lợi bất chính là hơn 1 tỉ đồng. Sau khi biết Lanh bị bắt thì Phương bỏ trốn và bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

