Người đàn bà trói 'con nợ' bằng sổ lương, sổ trợ cấp

Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 18-11 thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Thắm (SN 1984, trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên), để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

CQĐT ghi lời khai của Hoàng Thị Thắm

Kết quả điều tra bước đàu xác định, từ cuối tháng 3-2021 đến tháng 10-2023, Hoàng Thị Thắm tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức thế chấp sổ lương, sổ trợ cấp hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với số tiền từ vài triệu đồng đến cả trăm triệu đồng, lãi suất từ 3.000đ đến 5.000đ/1.000.000đ/1 ngày.

Trong đó, đơn cử như trường hợp anh Nguyễn Văn T. (trú ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên) được Thắm cho vay 2 khoản, tổng số tiền 110 triệu đồng, rồi thu lời bất chính hơn 100 triệu đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]