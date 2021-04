Người con trai đã đăng gì lên facebook trước khi sát hại cha rồi tự tử?

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 10:00 AM (GMT+7)

Thương cha già bệnh tật nằm một chỗ, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, không thể tìm cho cha một chỗ sống bình yên. Người con trai quẫn trí đã ra tay sát hại cha mình rồi tự tử.

Tới gần tối 22-4, Công an TP.Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng nghi con trai sát hại cha ruột trong phòng trọ rồi tự sát.

Án mạng trong phòng trọ

Như CAO đã thông tin, ông Trần Hữu D (55 tuổi, quê Phú Tân, An Giang) và vợ chồng người con trai là anh Trần Bảo T (30 tuổi), chị Võ Hồng P (33 tuổi) cùng thuê trọ sống trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP.Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An.

Sáng nay, chị P dậy sớm đi làm, sau khi tới nơi làm việc thì phát hiện anh T đăng lên trang cá nhân facebook với nhiều nội dung bất thường nên chị vội quay về phòng trọ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Lúc này phòng trọ khoá trái, nhìn qua khe cửa chị P thấy ông D nằm trên giường, anh T nằm thoi thóp dưới nền nhà, hiện trường đầy máu.

Ngay sau đó, công an P.Tân Đông Hiệp có mặt phá cửa vào kiểm tra thì ông D đã chết với vết thương ở cổ, anh Tcòn sống với vết thương ở bụng, tay, cổ, được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Trên facebook, anh T viết “Cuộc sống người này có hiếu với ba mẹ mình thì người vợ lẽ phải bất hiếu sao. Anh xin lỗi vợ và con vì anh đã lừa dối e với lần này và chắc cũng là lần cuối. Cũng gần hai năm qua anh cảm ơn em với con luôn cố gắng cùng anh. Bây giờ anh không muốn vì anh mà em lại bất hiếu với mẹ khi ra ở trọ với anh khi anh biết mẹ với em là tất cả sự yêu thương. Nhưng anh cũng không thể đem ba đi gửi người ta. Qua cuộc nói chuyện với mẹ và dì tư thì người thân sống chung 10 năm chẳng khác gì người dưng ngoài đường cả. Anh biết em thương anh nhiều lắm, anh xin lỗi anh không muốn sống cái cảnh người trong nhà khi gặp nhau mà như là người dưng trong khi nhỏ tới lớn anh sống trong cảnh đó quá nhiều rồi em à và anh không muốn em sống cảnh khi gặp mặt lại coi là người dưng. Anh cũng xin lỗi con và em cho anh nợ con và em cuộc đời này .... Cũng xin lỗi chị chủ trọ mới dọn trọ vào được hai ngày thì chị kêu dọn trọ và vì đã nhận tiền nên chị cho ở tới cuối tháng..... Phi mày nói bà ù thỉnh bàn thờ mẹ tao về thờ giùm vì thằng bất hiếu không thể thờ mẹ nó đang đi kiếm mẹ nó đây”.

Túng quẫn vì cuộc sống khó khăn

Nói về gia đình ông D, người thân ai cũng thương xót, trước đây ông cũng có cuộc sống như bao người khác ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang nhưng sau đó ông phát bệnh tai biến chỉ nằm một chỗ, nhà có bao nhiêu đất cũng bán chữa bệnh cho ông, rồi sau đó người vợ cũng mất, bỏ lại chồng và con trai.

Anh T lên TP.Dĩ An lập nghiệp và quen được chị P là dân địa phương, hai người kết hôn và sinh được một đứa con gái kháu khỉnh. Tuy nhiên do công việc bấp bênh lại ảnh hưởng của dịch covid-19 khiến cho cuộc sống ngày càng khó khăn.

Người dân quyên góp hỗ trợ kinh phí mai táng cho ông D

Sau Tết Nguyên Đán 2021, ông D xin lên Bình Dương ở với anh T vì ở quê buồn quá. Thương cha, anh T đưa người cha lên Dĩ An thuê trọ ở. Nhưng thấy ông D bệnh tật, sợ sẽ chết bất thình lình nên một số chủ trọ không dám cho ở lâu, sợ ảnh hưởng.

Phòng trọ xảy ra vụ việc là nơi anh chuyển đến chỉ được vài hôm. “Ở đây họ cũng không cho ở, lúc đầu họ tưởng là 2 vợ chồng nó thuê ở, nhưng sau đó thấy nó đưa cha đến nên chủ trọ họ cũng sợ, mà lỡ nhận tiền cọc rồi nên họ cho ở hết tháng này rồi kêu nó dọn đi, người thân của ông D chia sẻ.

Còn về phần anh T, người thân, đồng nghiệp và những người từng tiếp xúc với anh đều nhận xét anh là người hiền lành và sống rất tốt. Thậm chí chị bán hủ tiếu đối diện phòng trọ anh T còn khen anh vì tính hiền lành, chất phát của người miền Tây.

“Tôi nghĩ là nó khó khăn quá, không cam lòng thấy cha nó sống khổ như vậy nên nó mới làm chuyện tày đình như vậy”, một người dân tâm sự.

Công an có mặt điều tra vụ việc.

Người thân cho hay, cách đây ít hôm, anh T có nói chuyện với gia đình vợ ở Dĩ An về việc xin cho cha mình về ở chung, nhưng khổ nổi nhà vợ cũng chật hẹp lại đông người nên phía nhà vợ không đồng ý. Sau đó, người thân anh T nói anh đưa cha đến nhà họ ở, nhưng anh T không muốn gửi cha đi chỗ khác.

“Tôi kêu gửi chú D qua nhà tôi nhưng thằng T nó không chịu, một là nó qua ở luôn nhà tôi để bên cạnh cha nó, mà như vậy thì lại ở xa vợ con. Hai là gửi chú D nhà tôi, nó ở với vợ con mà như vậy thì nó không cam lòng vì ở xa cha. Thằng này nó thương cha lắm", người cháu ông D kể.

Thi thể ông D được chuyển về nhà xác.

Tới chiều nay, T vẫn đang hôn mê tại phòng hồi sức tích cực của bệnh viện, hiện các vết thương đã được đội ngũ bác sĩ tiến hành phẩu thuật nhưng cơ hội sống chỉ còn khoảng 30%.

Nguồn: http://congan.com.vn/vu-an/nguoi-con-trai-da-dang-gi-len-facebook-truoc-khi-sat-hai-cha-ruot_110...Nguồn: http://congan.com.vn/vu-an/nguoi-con-trai-da-dang-gi-len-facebook-truoc-khi-sat-hai-cha-ruot_110862.html