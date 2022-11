Nghịch tử đánh mẹ tử vong ở Long An

Ngày 20-11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Thanh Tuấn (30 tuổi, ngụ phường 5, TP. Tân An) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 19-11, Tuấn đi nhậu cùng bạn bè về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với cha của mình, dẫn đến xô xát. Sau đó, bà L.T.K.T đã can ngăn thì bị Tuấn đã đánh trúng khiến bà bất tỉnh.

Hẻm số 8, đường Cử Luyện, phường 5, nơi gia đình bà K.T., sinh sống. Ảnh: CTV

Bà K.T được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Long An, đến sáng 20-11, bà K.T tử vong.

Ngay sau vụ việc, lực lượng công an TP. Tân An phối hợp với CSĐT công an Long An tới hiện trường thực hiện các bước khám nghiệm tử thi.

Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Tuấn bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Thi thể bà K.T được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra nguyên nhân làm rõ.

