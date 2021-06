Nghi phạm chém chết thanh niên trên đường đã bị bắt

Thứ Sáu, ngày 04/06/2021 18:00 PM (GMT+7)

Chiều 4-6, Công an tỉnh Long An cho biết, nghi phạm chém chết một thanh niên vào rạng sáng 3-6 đã bị bắt. Đối tượng là Huỳnh Minh Hậu (tự Tí Cu, SN 1992, ngụ ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, H. Đức Hòa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 3-6, anh Nguyễn Công Bảo (SN 1994) điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Công Bằng (SN 2000, cùng ngụ ấp Mỹ Hòa A, xã Xuân Thới Đông, H. Hóc Môn, TP HCM) đi từ xã Phạm Văn Hai (H.Bình Chánh, TP. HCM) về ngã 3 Tua Một thuộc thị trấn Đức Hòa để về H.Hóc Môn.

Khi vào địa phận ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng bất ngờ bị một nhóm thanh niên kè theo, trong đó 1 đối tượng dùng dao chém vào vùng cổ, đầu của Bảo gây thương tích nặng. Nạn nhân được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nạn nhân bị chém trọng thương dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương điều tra truy xét. Qua trích xuất camera, công an nhận dạng được biển số xe, đối tượng.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Cảnh sát hình sự ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Hậu. Nguyên nhân dẫn đến hành động trên của đối tượng vẫn đang được cơ quan điều tra công an tiếp tục làm rõ, xử lý.

Ngày 4-6, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An đã biểu dương khen thưởng thành tích phá án nhanh của các lực lượng, đồng thời tặng thưởng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an H. Đức Hòa mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Phó giám đốc công an tỉnh khen thưởng đột xuất các đơn vị phá án nhanh

