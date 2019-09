Nghi ngờ vợ "cặp bồ", chồng lắp định vị rồi giết chết "tình địch"

Thứ Bảy, ngày 28/09/2019 11:13 AM (GMT+7)

Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, ông Nam (Nghệ An) lắp định vị rồi giết chết tình địch vì ghen.

Bị cáo Hoàng Đình Nam tại phiên tòa

Ngày 27/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Đình Nam (SN 1963, trú khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) 17 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, năm 2018, nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên ông Nam đã gắn thiết bị định vị vào xe máy và cài phần mềm để theo dõi. Sáng 28/3, khi vợ dắt xe đi làm, ông Nam kiểm tra thì phát hiện vợ dừng xe ở xóm 11, xã Nam Giang với thời gian dài. Nghi ngờ vợ đi cùng “nhân tình”, Nam chạy đến nơi vợ để xe chờ sẵn với hi vọng sẽ bắt được quả tang.

Nam mua một bộ quần áo rằn ri để mặc, thủ 1 con dao (loại gọt hoa quả) chờ sẵn. Khi vừa thấy vợ bước xuống xe ô tô, Nam chạy lại kéo cửa sau, bước lên ghế lái rồi chồm người lên, quàng cổ ông Đ., rồi rút dao đâm nhiều nhát trúng vào bụng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Bực tức vì bị vợ “cắm sừng”, Nam dùng dao rạch vào cổ, tay vợ, trước khi lên xe máy bỏ trốn.

Sau đó, ông Nam đến công an tự thú. Bản kết luận giám định pháp y của Công an tỉnh Nghệ An kết luận, nguyên nhân chết của ông Đ. do “suy tuần hoàn nặng do đa vết thương xuyên thủng tim, gan, ruột”.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án hình sự, HĐXX còn buộc bị cáo Nam bồi thường cho gia đình bị hại 210 triệu đồng.