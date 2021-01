Nghi chồng đem tiền cho nhân tình, vợ rút dao tự sát

Thứ Bảy, ngày 09/01/2021 10:16 AM (GMT+7)

Cho rằng chồng mượn tiền hàng xóm đem cho nhân tình, một người phụ nữ đã dùng dao tự đâm mình dẫn đến tử vong.

Tối 8/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ tử vong nghi tự tử do ghen tuông.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Khá (30 tuổi, ngụ xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và Đỗ Quang Tính (29 tuổi, ngụ cùng địa phương) sống với nhau như vợ chồng. Cả hai làm nghề sửa xe tại tiệm trước nhà mẹ ruột Tính.

Vào khoảng 15h ngày 2/1, Khá cho rằng Tính mượn 2,5 triệu đồng của hàng xóm để đem cho nhân tình nên cả hai người xảy ra cự cãi. Sau đó, Khá bỏ về nhà mình cách đó khoảng 2km.

Đến 3 giờ sau, khi Tính đang ngồi trên giường phía trong nhà mẹ ruột mình thì Khá đi từ ngoài vào ngồi kế bên Tính, trên tay có cầm một con dao Thái Lan rồi tự đâm vào người mình.

Thấy vậy, Tính lao vào can ngăn vợ nhưng do mất đà nên té xuống nền gạch. Khi ngồi dậy thì phát hiện Khá ngất xỉu nằm trên giường, vùng bụng có vết thương chảy máu nên Tính đã đưa vợ đi đến Trung tâm y tế xã khâu lại vết thương, rồi cả hai về nhà của Khá ngủ.

Đến sáng hôm sau, Khá than đau bụng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

