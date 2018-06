Nghi can giết tài xế, cướp ôtô thản nhiên vào nhà nghỉ với người tình sau khi gây án

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 19:00 PM (GMT+7)

Tài xế được phát hiện trong tình trạng bị cứa cổ cùng các vết đâm vào cổ, ngực và lưng.

Nghi phạm Vũ Viết Tuân.

Tài xế bị cứa cổ, đâm 3 nhát vào người

Ngày 12/6, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, đồng thời tạm giữ đối tượng Vũ Viết Tuân (30 tuổi, ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương) để điều tra về hành vi sát hại anh Dương Văn Hải (31 tuổi, ở tổ 62, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh) – tài xế taxi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h30 ngày 11/6, tại xóm Mới, thôn Đoài, xã Hồng Lạc, người dân phát hiện thi thể anh Dương Văn Hải nằm sấp trên đường với nhiều dấu vết thương.

Ngoài ra, cảnh sát phát hiện 1 chiếc xe ô tô anh Hải sử dụng bị bỏ ở ven đường thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà. Đáng chú ý, khu vực ghế lái và cửa xe dính nhiều vết máu.

Sau khi nhận tin, đại tá Phạm Trường Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Thanh Hà điều tra làm rõ vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện trên người nạn nhân có 1 vết cứa ngang ở cổ trước, 1 vết đâm vào cổ phải, 1 vết đâm trước ngực phải và 1 vết đâm sau lưng phải sát bờ nách.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ thu giữ 1 dao bầu, 1 chùm chìa khoá, 1 chắn bùn bánh xe ô tô, 1 cọc sắt, 1 cột mốc bê tông cùng số tiền 185 nghìn đồng và 1 điện thoại di động. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định anh Dương Văn Hải chết do đa vết thương, mất máu cấp.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương xác định, anh Hải bị sát hại, cướp ô tô.

Xác minh từ gia đình anh Hải và công ty taxi nơi nạn nhân công tác, cảnh sát xác định được tối 10/6, anh Hải điều khiển xe ô tô biển số 14A từ nhà đi làm. Tới khoảng 22h cùng ngày, anh Hải đón một nam giới (khách vẫy) từ khu vực chợ Cẩm Đông (TP.Cẩm Phả) đi Hải Dương. Sau đó công ty và gia đình mất liên lạc với anh Hải.

Từ thông tin thu thập, cơ quan điều tra tình nghi đối tượng sát hại anh Hải chính là hành khách đã bắt taxi của anh hải ở chợ Cẩm Đông.

Hiện trường vụ án.

Nhân chứng hé mở vụ án

Ban giám đốc Công an Hải Dương đã chỉ đạo các tổ công tác phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh tại khu vực cổng chợ Cẩm Đông truy tìm đối tượng tình nghi.

Các trinh sát thu thập được thông tin quan trọng, trước khi bắt xe taxi của anh Hải, đối tượng nghi vấn được lái xe taxi tên Mai Viết Cường (ở phường Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả) chở từ Bến thuỷ nội địa thuộc phường Cẩm Đông để đi về Hải Dương. Tuy nhiên, do anh Cường mệt không chở nên khi đến khu vực chợ Cẩm Đông thì đối tượng xuống xe.

Từ thông tin của anh Cường và các nhân chứng xung quanh cung cấp, cơ quan điều tra dựng được đối tượng nghi vấn có đặc điểm khoảng 30 tuổi, dáng người nhỏ, da đen, người gầy, trên cánh tay phải và ở cổ có hình xăm, đội mũ phớt trắng, mặc áo phông trắng, mặc quần màu đen.

Cùng lúc này, đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo tổ công tác rà soát hành trình từ hiện trường nạn nhân tử vong đến nơi phát hiện xe ô tô.

Qua trích xuất hình ảnh camera và nhân chứng sống 2 bên đường, xác định từ khoảng 0 đến 2h ngày 11/6, chiếc xe ô tô có đặc điểm như xe của anh Hải lưu thông nhiều lần qua 2 địa điểm từ xã Hồng Lạc đến xã Thanh Thuỷ (huyện Thanh Hà).

Công an tỉnh Hải Dương nhận định, đối tượng nghi vấn có liên quan là người Thanh Hà, đang làm việc tại Quảng Ninh.

Qua rà soát, tổ công tác đã dựng lên được khoảng hơn 100 đối tượng người ở Thanh Hà đang sinh sống, làm việc tại Quảng Ninh và có đặc điểm nhận dạng gần giống với thông tin nhân chứng cung cấp.

Tuy nhiên, Vũ Viết Tuân nổi lên là đổi tượng tình nghi số 1. Vào thời điểm vụ án xảy ra, Tuân vắng mặt tại địa phương.

Tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương đã thu thập được ảnh của Vũ Viết Tuân chuyển cho tổ công tác tại Quảng Ninh để xác minh. Các nhân chứng nhận xác nhận ảnh của Tuân phù hợp với đặc điểm nghi phạm.

Căn cứ tài liệu thu thập và xác nhận từ phía nhân chứng, cơ quan điều tra xác định, Tuân là nghi phạm gây vụ án sát hại anh Hải cướp ô tô.

Ngay sau đó, Phòng PC45 và Công an huyện Thanh Hà đã động viên gia đình đưa Tuân đến Phòng PC45 đầu thú. Đến khoảng 18h30 cùng ngày Vũ Viết Tuân đến Phòng PC45 đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Tuân khai nhận, tối 10/6, Tuân bắt taxi do anh Hải điều khiển đi từ TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh về xã Tân Việt. Trên đường di chuyển, Tuân nảy sinh ý định giết anh Hải cướp xe ô tô.

Sau khi bảo anh Hải chở về nhà, Tuân thủ sẵn trong người dao bầu rồi ngồi ở ghế sau xe ô tô. Khi ô tô di chuyển tới địa bàn xã Hồng Lạc, Tuân bất ngờ dùng dao cứa vào cổ anh Hải. Quá bất ngờ, anh Hải bị mất lái, đâm vào cột mốc bên trái đường theo hướng từ Hồng Lạc đi quốc lộ 5.

Chiếc xe ô tô dừng lại, Tuân đâm liên tiếp vào cổ, ngực và mạn sườn phải anh Hải. Khi anh Hải đã bất động Tuân kéo tài xế ra khỏi xe và bỏ ven đường.

Sau đó, Tuân phóng xe tới nhà nghỉ ở TP.Hải Dương đón người tình tên Mai (đã đổi tên) đi chơi. Tuy nhiên, khi di chuyển tới xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà, ô tô mắc kẹt ở rệ đường nên Tuân bỏ lại xe rồi cùng Mai bắt taxi về nhà nghỉ ở TP.Hải Dương.

Sau khi Mai lên phòng nghỉ, Tuân về nhà thay áo rồi quay lại nhà nghỉ ngủ cùng Mai. Chiều hôm sau (11/6) Tuân bỏ trốn sang Hải Phòng nhưng tối cùng ngày đã quay lại Hải Dương đầu thú.