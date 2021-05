Nghẹt thở truy bắt đối tượng cướp xe ô tô, phóng tốc độ 160km/h

Thứ Hai, ngày 10/05/2021 09:00 AM (GMT+7)

Sau khi kề dao vào cổ một nhân viên công ty cấp, thoát nước để cướp xe máy, Trần Bá Đạt (SN 1989, trú phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) tiếp tục lấy 2 xe tải và cướp 1 ô tô 4 chỗ trên đường bỏ chạy...

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 9/5, đối tượng Trần Bá Đạt (SN 1989, trú phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) bất ngờ dùng dao kề cổ khống chế một nhân viên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang chi nhánh số 3 (địa chỉ tại khu vực 2, phường Thuận A) đang đứng đốt rác gần trụ sở công ty.

Đối tượng Trần Bá Đạt cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: T.P

Đạt buộc anh này đi cùng y về nơi làm việc rồi cướp của nạn nhân một điện thoại di động và xe một xe mô tô BKS 65H1-7083 đang để trong kho.

Tuy nhiên, Đạt chỉ dắt xe ra đến cửa công ty rồi quay vào kho điều khiển xe tải BKS 95H-0094 ra khỏi cổng thì bỏ lại và tiếp tục vào kho điều khiển xe ô tô tải khác (loại có cần cẩu) BKS 95C-030.35 chạy đi.

Khi điều khiển xe tải ra khỏi hiện trường khoảng 500m, Đạt dừng xe tiếp tục dùng dao khống chế một người đàn ông đang đậu xe ô tô 4 chỗ BKS 95A–044.85 trước một quán cà phê, rồi cướp chiếc xe này chạy mất.

Nhận được tin báo, Thượng tá Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Công an thị xã Long Mỹ phải nhanh chóng bắt được đối tượng nhưng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng, đồng thời Giám đốc Công an tỉnh cũng liên lạc với lãnh đạo Công an các tỉnh lân cận để hỗ trợ.

Đến khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, Công an thị xã Long Mỹ bắt được Trần Bá Đạt khi đối tượng vừa dừng xe vào một nhà dân tại Phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Lực lượng chức năng thu giữ 1 dao nhọn, 1 súng nhựa, 1 điện thoại di động và xe ô tô đối tượng cướp được.

Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân tham gia truy bắt đối tượng. Ảnh: T.P

Trung tá Nguyễn Phi Khanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an thị xã Long Mỹ cho biết, trong quá trình truy bắt, lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời bố trí lực lượng giám sát tại các giao lộ nhưng đối tượng Trần Bá Đạt luôn điều khiển phương tiện với tốc độ rất cao, có lúc lên đến hơn 160km/h.

Quán triệt chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng truy bắt vừa bám theo vừa giữ khoảng cách không để đối tượng phát hiện dẫn đến nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khi Trần Bá Đạt ra khỏi phương tiện thì tay vẫn còn cầm dao nhọn, lúc này tổ truy bắt hóa trang tiếp cận, chờ lúc tên Đạt sơ hở thì khống chế, bắt giữ.

Với thành tích bắt nhanh đối tượng cướp tài sản, ngay chiều 9/5, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ đã thưởng nóng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an thị xã Long Mỹ 5 triệu đồng tiền thưởng và giấy khen cho 11 cá nhân tham gia truy bắt.

