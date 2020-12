Nghe theo tiếng gọi tình yêu, cô gái trẻ sống trong ác mộng suốt 4 năm

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 16:35 PM (GMT+7)

Vũ Văn Phượng tại trụ sở công an.

Ngày 10/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Phượng (SN 1995) và Nguyễn Viết Dương (SN 1989, đều ở khu 6, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) về tội Mua bán người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2014, do có quan hệ yêu đương nên Vũ Văn Phượng đã rủ chị T.T.HY (SN 1997, ở xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đi làm thuê tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Một tháng sau chị Y về Việt Nam, còn Phượng vẫn ở lại Trung Quốc lao động. Trong thời gian này, Phượng bị bệnh nặng và cần tiền điều trị. Phượng đã nói chuyện với Nguyễn Viết Dương (tên gọi khác là Đại) là người cùng làm thuê với Phượng tại Quảng Tây, Trung Quốc về tình hình bệnh tật của mình. Dương gợi ý cho Phượng muốn có tiền chữa bệnh thì hãy tìm phụ nữ Việt Nam lừa bán sang Trung Quốc. Sau khi đã bàn bạc thống nhất, cả 2 quyết định lừa bán chị Y cho người Trung Quốc lấy làm vợ.

Để thực hiện ý đồ của mình, khoảng tháng 10/2014, Phượng gọi điện từ Trung Quốc về cho chị Y đang ở Việt Nam nói mình bị bệnh và muốn chị Y sang Trung Quốc để phụ giúp Phượng kiếm tiền chữa bệnh. Do có tình cảm yêu đương và tin tưởng Phượng nên chị Y đã đồng ý.

Khi vừa đặt chân sang nước bạn, chị Y đã bị Phượng và Dương ép buộc bán cho một người phụ nữ không rõ lai lịch để lấy 2,5 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 80 triệu Việt Nam đồng). Người phụ nữ kia tiếp tục bán chị Y cho một người đàn ông Trung Quốc để làm vợ.

Đến tháng 9/2018, sau 4 năm sống trong “ác mộng” khi bị ép buộc làm vợ xứ người, chị Y đã trốn được về Việt Nam. Ngay sau khi tiếp nhận tố giác của bị hại, Phòng (PC02) đã tổ chức xác minh, thu thập các tài liệu chứng cứ và xác định Vũ Văn Phượng và Nguyễn Viết Dương chính là thủ phạm đã là bán chị Y sang Trung Quốc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

