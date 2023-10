Nghe lời mời đầu tư chứng khoán, người đàn ông mất trắng 16 tỉ đồng

Ngày 14-10, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn trình báo của các nạn nhân tố cáo bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư chứng khoán qua "Quỹ đầu tư SeQuoia VN".

Theo Công an TP Hà Nội, anh H. (ở Hà Nội) nhận được điện thoại lạ của một người phụ nữ mời tham gia quỹ đầu tư chứng khoán nhưng anh từ chối không tham gia. Tuy nhiên, người này tiếp tục đề nghị kết bạn qua Zalo và sau đó mời anh H. vào nhóm "Chia sẻ giao lưu Quỹ SeQuoia Capital VN". Vì tò mò đọc tin nhắn trong nhóm và theo dõi thấy các mã chứng khoán được tư vấn tăng tốt, hiệu quả nên anh H. đã tham gia.

Sau đó, người đàn ông này được hướng dẫn cài app "Smart SQV" mở tài khoản và nạp tiền chơi cổ phiếu. Số tiền anh H. đã đầu tư mua mã chứng khoán là 14 tỉ đồng và giá trị sau khi tăng "ảo" là hơn 30 tỉ đồng.

Tiếp đó, anh H. nhận được các thông báo tạm dừng, từ chối mua tiếp, hoàn thành các thủ tục để rút tiền về. Để rút được tiền, anh H. phải chuyển tiền phí quản lý lợi nhuận là 1,6 tỉ đồng và thuế thu nhập cá nhân là 332 triệu đồng. Nộp xong, anh H. không liên lạc được với quỹ đầu tư chứng khoán trên. Lúc này anh mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Một trường hợp khác là anh A. (ở Hà Nội) được một tài khoản mạng Zalo mời đầu tư chứng khoán qua Quỹ đầu tư SeQuoia VN. Anh A. đã giao dịch với tổng số tiền 1,4 tỉ đồng nhưng khi bán mã cổ phiếu đã mua thì nhận được thông báo: "Đóng băng vị thế!", không bán được. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, anh A. đã đến cơ quan công an trình báo.

Qua những vụ việc nêu trên, Công an TP Hà Nội cảnh báo để phòng tránh lừa đảo, người dân cần cảnh giác với các quỹ đầu tư tài chính, chứng khoán online; không làm theo những hướng dẫn, "dẫn dụ", "mời chào" của các tài khoản cá nhân, nhóm trên Zalo, Facebook, Telegram... không xác thực danh tính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

