Nghe điện thoại, cụ bà U80 'khai' với 'chú Công an' đang có 400 triệu trong sổ tiết kiệm

Ngày 30/10/2024, bà C.T.V (SN: 1946, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đến ngân hàng MB chi nhánh phố Chùa Thông, Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, để "rút tiền giải quyết việc gia đình".

Thấy bà V có vẻ mặt lo lắng, sợ sệt, nhân viên ngân hàng đã hỏi thăm. Mãi rồi bà V mới chịu tiết lộ, có một người lạ gọi điện thoại, tự xưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, nói rằng bà có lệnh truy nã liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý.

Họ yêu cầu bà phải giao nộp hết số tiền đang gửi ở ngân hàng để đảm bảo công tác điều tra. Nếu bà V không liên quan gì đến đường dây ma túy đó thì Cơ quan điều tra sẽ cho người đến hoàn trả lại số tiền cho bà. Sợ hãi, bà V "khai" với "Công an" là đang có khoảng 400 triệu đồng trong 2 tài khoản ngân hàng...

Sau khi nắm bắt thông tin trên, nhân viên Ngân hàng MB Bank đã điện thoại báo tin đến Công an phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây. Công an phường Sơn Lộc đã ngay lập tức phối hợp với Ngân hàng MB Bank tạm dừng việc giao dịch của bà V, tránh việc bà V chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Đồng thời giải thích cho bà V hiểu nội dung vụ việc, tuyên truyền để bà biết về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến hiện nay.

Bà V tại Ngân hàng MB Bank chi nhánh Chùa Thông, Sơn Lộc, TX Sơn Tây

Qua sự việc nêu trên, Công an Thành phố khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè, nhất là những người lớn tuổi trong gia đình về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

