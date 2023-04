Nam thanh niên nhiều lần làm chuyện người lớn khiến bạn gái chưa đủ 16 tuổi có thai

Ngày 14-4, lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Sang (SN 1991, trú tại tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 4-2022, Nguyễn Minh Sang và em Đ.T.B. (SN 2006, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) có quen biết rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Sau đó, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 7-2022 đến tháng 9-2002, Nguyễn Minh Sang cùng em B. đã 4 lần quan hệ tình dục với nhau.

Lần đầu tiên, khoảng 19 giờ 30 phút, một ngày giữa tháng 7-2022, Sang đi xe máy sang đến nhà đón B. về nhà cậu ruột Sang (cũng ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) để ăn cỗ cúng. Khoảng 1 tiếng sau, ăn cỗ xong, khi quay về nhà Sang, thấy không có ai ở nhà, Sang đã đưa bạn gái vào phòng ngủ của mình để làm chuyện "người lớn". Các lần tiếp theo, Sang đều đưa em B. về nhà mình để quan hệ tình dục. Vào thời điểm đó, cháu B. chưa đủ 16 tuổi.

Đến tháng 10-2022, thấy thể cơ thể con gái có dấu hiệu bất thường, gia đình đã đưa B. đi khám và phát hiện con gái mình đã có thai. Sau đó, gia đình Sang và gia đình B. có thống nhất để thiếu nữ này bỏ thai; khi B. đủ 18 tuổi hai bên gia đình sẽ tiến hành làm đám cưới cho đôi uyên ương này. Tuy nhiên, sau khi chở B. đi bỏ thai, Sang không giữ liên lạc với bạn gái nhí nữa.

Thấy Sang cắt đứt liên lạc với con gái, gia đình em B. đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an.

Vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều Công an quận Đồ Sơn đã triệu tập Nguyễn Minh Sang lên để đấu tranh. Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Sang đã thành khẩn khai báo hành vi quan hệ tình dục với B., dẫn đến có thai khi thiếu nữ này chưa đủ 16 tuổi.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 8-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn đã khởi tố vụ án, khới tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Sang về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2 Điều 143 Bộ luật hình sự.

