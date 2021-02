Kẻ rút dao đâm người nhập viện do va chạm giao thông là nhân viên xe buýt

Chủ Nhật, ngày 21/02/2021 14:38 PM (GMT+7)

Thanh niên rút dao đâm người sau va chạm giao thông ở ngã tư Lê Văn Lương - Tố Hữu là nhân viên một hãng xe buýt ở Hà Nội.

Tổ công tác Đội CSGT số 7 (Hà Nội) đưa Đỗ Khánh Tùng về bàn giao cho công an địa bàn xử lý theo qui định

Ngày 21/2, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ làm rõ nguyên nhân vụ 2 thanh niên đánh nhau sau va chạm giao thông tại ngã tư Lê Văn Lương - Tố Hữu thuộc địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Được biết, thanh niên nút dao đâm người sau va chạm giao thông tối ngày 19/2 tại ngã tư Lê Văn Lương - Tố Hữu được xác định Đỗ Khánh Tùng (SN 1991, ở Hà Nội). Tùng hiện là nhân viên của một hãng xe buýt ở Hà Nội.

Còn người bị đâm là Nguyễn Đình Đông (SN 1988, ở tỉnh Thanh Hoá).

Như Báo Giao thông đưa tin, vào hồi 18h55 tối cùng ngày (19/2), Tổ công tác gồm các đồng chí: Đại uý Bùi Duy Ngọc, Thượng uý Vũ Đình Thanh và Trung uý Nguyễn Đức Anh thuộc Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến thì phát hiện có một vụ ẩu đả giữa 2 người đi xe máy.

Theo Đại uý Bùi Duy Ngọc, vào thời điểm trên, do Đỗ Khánh Tùng điều khiển xe mô tô BKS 33P3-7666 đã xảy ra chạm với xe máy BKS 61D1-231.85 do Nguyễn Đình Đông lưu thông cùng chiều từ Lê Văn Lương hướng Tố Hữu.

"Hai bên xảy ra xô xát, bất ngờ Đỗ Khánh Tùng rút dao trong người ra đâm một nhát vào đùi và một nhát vào lưng Nguyễn Đình Đông. Hậu quả, làm Nguyễn Đình Đông gục xuống đường…", Đại uý Bùi Duy Ngọc nói.

Thấy vậy, Đại úy Bùi Duy Ngọc và Thượng uý Vũ Đình Thanh và Trung uý Nguyễn Đức Anh lao vào khống chế đối tượng cầm dao, khoá tay đưa vào chốt CSGT.

Đại uý Bùi Duy Ngọc thông tin thêm, ngay sau đó, Tổ công tác CSGT đã liên hệ với cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội, đồng thời báo chỉ huy Đội CSGT số 7 nắm bắt vụ việc.

"Lực lượng cảnh sát 113 Công an thành phố đã dùng xe chuyên dụng đưa Nguyễn Đình Đông đi cấp cứu, còn đối tượng bị khống chế Nguyễn Khánh Tùng được Tổ công tác CSGT và công an địa bàn đưa về trụ sở Công an phường Nhân Chính tiến hành xác minh, làm rõ xử lý theo qui định", Đại uý Bùi Duy Ngọc thông tin.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông thụ lý giải quyết và xử lý theo qui định.

Nguồn: https://www.atgt.vn/nguoi-rut-dam-nguoi-nhap-vien-sau-va-cham-giao-thong-la-nhan-vien-xe-buyt-d4...Nguồn: https://www.atgt.vn/nguoi-rut-dam-nguoi-nhap-vien-sau-va-cham-giao-thong-la-nhan-vien-xe-buyt-d496572.html