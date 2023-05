Nam thanh niên bị bạn nhậu đâm tử vong tại khu nhà trọ

Chiều 27/5, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ một nam thanh niên (khoảng 35 tuổi, chưa rõ lai lịch) để điều tra vì tình nghi liên quan đến vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 15h chiều cùng ngày, tại một khu nhà trọ ở khu phố An Thành (phường Thái Hòa, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ án mạng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an TP. Tân Uyên đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Trước đó, hai nam thanh niên tổ chức ăn nhậu cùng nhau trong nhà trọ.

Hiện trường vụ án mạng

Trong lúc ăn nhậu, giữa hai người này xảy ra mâu thuẫn. Một trong hai người đã dùng dao để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến một người tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm trong tình trạng không được tỉnh táo ngồi bên cạnh thi thể nạn nhân.

Hiện Công an TP. Tân Uyên đang lấy lời khai người liên quan để điều tra nguyên nhân. Danh tính nạn nhân và nghi can vẫn chưa được cơ quan công an công bố.

