Nam thanh niên bắn 4 phát súng vào tiệm Spa

Sáng 13-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Dương Nhựt Kha (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, Long An) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị can Hà Dương Nhựt Kha bắn súng vào tiệm Spa. Ảnh: HD

Trước đó, bạn gái của một người bạn của Kha có mâu thuẫn tiền bạc với mẹ của chủ một tiệm Spa ở phường 4, TP Tân An.

Tuy không liên quan đến mâu thuẫn nhưng Kha cùng sáu người khác đi đến tiệm Spa để giải quyết.

Khi đến trước tiệm Spa, Kha thấy có khoảng năm thanh niên đang ngồi nên nghi ngờ những người này sẽ đánh Kha nên Kha lấy khẩu súng bắn đạn cao su (giấu sẵn trong người) bắn một phát vào trong tiệm Spa.

Được những người đi chung ngăn cản nhưng Kha không chịu dừng lại mà tiếp tục dùng súng bắn thêm ba phát nữa, rất may không ai bị thương tích.

Sau đó, Kha bỏ trốn tại tỉnh Kiên Giang cho đến khi bị công an bắt giữ.

