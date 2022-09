Nam sinh mất tích, cặp sách và điện thoại để trên cầu

Thứ Tư, ngày 14/09/2022 08:44 AM (GMT+7) Chia sẻ

Để lại cặp sách, điện thoại cùng một số tư trang cá nhân khác trên cầu, nam sinh lớp 11 mất tích nhiều giờ.

Sáng 14-9, lực lượng Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị triển khai lực lượng tìm kiếm 1 nam sinh nghi mất tích trên sông Lam sau khi để lại nhiều đồ đạc cá nhân trên cầu Dùng.

Cầu Dùng, nơi phát hiện nhiều đồ đạc cá nhân của nam sinh lớp 11 - Ảnh: Facebook

Trước đó, vào 14 giờ chiều 13-9, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo có người nghi nhảy cầu tự tử tại khu vực cầu Dùng (cũ), thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Nhận được tin báo, đơn vị đã huy động 1 xe chuyên dụng, xuồng máy và 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là em V.V.L. (SN 2006, trú tại thôn Yên Xuân, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương), là học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương.

Được biết, ngày 13-9, nhiều người phát hiện cặp sách, điện thoại cùng một số tư trang cá nhân của em L. trên cầu Dùng nhưng không thấy người.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nam-sinh-mat-tich-cap-sach-va-dien-thoai-de-tren-cau-2022091406561899...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nam-sinh-mat-tich-cap-sach-va-dien-thoai-de-tren-cau-20220914065618993.htm