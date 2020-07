Nam sinh bị đánh tử vong trước kỳ thi vào lớp 10

Thứ Năm, ngày 16/07/2020 14:40 PM (GMT+7)

Dù em C. đã bị đánh gục nhưng Dương và Thắng vẫn tiếp tục đấm, đá. Đến khi nạn nhân bị co giật, hai đối tượng mới hoảng sợ bỏ chạy.

Dương và Thắng tiếp tục hành hung dù em C. đã gục xuống đất (Ảnh minh hoạ)

Ngày 16/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam sinh bị đánh vong trước kỳ thi vào lớp 10.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 15/7, Nguyễn Duy Dương (SN 2003, trú tại thôn Đông, xã Vạn Ninh, TP. Móng Cái) cùng nhóm bạn đi đến khu đô thị Phượng Hoàng, thuộc thôn 13, xã Hải Xuân, TP. Móng Cái.

Tại đây, do bị một số người bạn kích động và trước đó có mâu thuẫn trong tham gia giao thông, Dương đã đi đến vị trí của em P.H.C (SN 2005, trú tại khu 3, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, là học sinh lớp 9, đang chuẩn bị thi vào lớp 10) đang ngồi, rồi túm tóc, đạp và đấm vào mặt C.

Lúc này, Nguyễn Hữu Thắng (trong nhóm bạn của Dương, SN 2003, trú tại thôn 13, xã Hải Xuân, TP. Móng Cái) cũng lao đến và cùng Dương đấm, đá vào lưng, đùi, mặt C. Khi C. ngã xuống đất, hai đối tượng vẫn tiếp tục đấm, đá vào đầu cho đến khi nạn nhân bị co giật mới ngừng tay. Thấy C. có biểu hiện nguy kịch, hai đối tượng sợ hãi nên bỏ chạy về nhà.

Nam sinh P.H.C sau đó được đưa đến Trung tâm y tế TP. Móng Cái cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/nam-sinh-bi-danh-tu-vong-truoc-ky-thi-vao-lop-10-50202016714411612.htmNguồn: http://danviet.vn/nam-sinh-bi-danh-tu-vong-truoc-ky-thi-vao-lop-10-50202016714411612.htm