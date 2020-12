Nam công nhân đâm nữ đồng nghiệp cùng phân xưởng rồi tự sát

Thứ Ba, ngày 22/12/2020 20:00 PM (GMT+7)

Sau khi đâm nữ đồng nghiệp trọng thương, đối tượng Hoài đã dùng dao tự đâm nhiều nhát vào vùng bụng mình dẫn đến tử vong.

Khoảng 7h30 ngày 22/12/2020, tại phân xưởng Sàng - Kho than Khe Chàm 3, Công ty Than Khe Chàm, thuộc khu 13, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Nguyễn Xuân Hoài (SN 1978, trú tại xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là công nhân phân xưởng Sàng - Công ty Than Khe Chàm) đã dùng dao đâm vào vùng bụng chị L.T.H (SN 1973, trú tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, là công nhân cùng phân xưởng).

Hậu quả, chị L.T.H bị thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Sau khi đâm chị H. trọng thương, đối tượng Hoài đã dùng dao tự đâm nhiều nhát vào vùng bụng mình dẫn đến tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an TP Cẩm Phả và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

