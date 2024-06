Mua súng đón tàu ra đảo Phú Quý để giải quyết mâu thuẫn thì bị bắt

Ngày 25-6, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết sau khi tiếp nhận tin báo tội phạm do Công an huyện đảo Phú Quý chuyển đến, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối Nguyễn Văn Giáp (21 tuổi) trú tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Nguyễn Văn Giáp và súng, đạn tang vật định mang ra đảo Phú Quý giải quyết mâu thuẫn thì bị bắt. Ảnh ANĐT.

Bị can Nguyễn Văn Giáp được áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2023, Giáp đặt mua 1 khẩu súng ngắn dạng ổ quay và 2 viên đạn qua một tài khoản trên mạng xã hội Facebook với số tiền 4 triệu đồng.

Ngày 19-3-2024, do có mâu thuẫn với anh TTT ở xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý, Giáp lên tàu mang theo súng đạn ra huyện đảo Phú Quý để tìm gặp anh T nhưng không gặp.

Giáp ở lại đảo Phú Quý thêm vài ngày và đến 23-3 mang súng đạn đến nhà người quen trên đảo định cất giấu thì bị Công an huyện đảo Phú Quý phát hiện, bắt giữ quả tang.

Kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TPHCM kết luận: Khẩu súng thu giữ là vũ khí, có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và là vũ khí quân dụng.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, các tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết luận giám định; Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Thuận đã khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 28 bị can liên quan vũ khí quân dụng Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Thuận thời gian qua tình trạng thanh, thiếu niên mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng… có xu hướng gia tăng và ngày càng diễn biến phức tạp. Tại Bình Thuận, chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã thụ lý điều tra 21 vụ án, 28 bị can về tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó có vụ 2 nhóm thanh niên ở Đức Linh dùng 1 khẩu súng tự gây án vào ngày 15-6-2023; vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc ngày 17-3-2024 giữa hai nhóm thanh niên mang theo một khẩu súng ngắn giải quyết mâu thuẫn nhưng được Công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời…

