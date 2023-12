Mua quần áo Cảnh sát cơ động và còng rồi đi "tuần tra"

Theo điều tra ban đầu, chiều 7/12, Công an thị trấn Vũng Liêm phát hiện 2 đối tượng nói trên cùng đi trên xe máy biển số 64D1-757.05 di chuyển về hướng xã Trung Hiếu. Phúc mặc quần kaki màu đen, áo thun tay ngắn, áo khoác ngoài dài tay màu đen, mang giày và tất Công an, còn Đương ngồi phía sau mặc trang phục Cảnh sát cơ động.

Nguyễn Hải Đương và Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan Công an.

Công an thị trấn Vũng Liêm thông báo cho Công an xã Trung Hiếu tiến hành chốt chặn kiểm tra. Tại cơ quan Công an, Đương khai nhận đã đặt trang phục Cảnh sát cơ động trên mạng xã hội Facebook.

Sau khi nhận trang phục, ngày 7/12, Đương mặc trang phục Cảnh sát cơ động và đưa cho Phúc mang giày và tất Công an. Đương kêu Phúc chở Đương đi trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với mục đích giả danh Công an tuần tra để nhắc nhở người vi phạm giao thông.

Tang vật được thu giữ.

Công an huyện Vũng Liêm tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]