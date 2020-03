Một thanh niên bị chém gục trên phố đi bộ ở Hải Phòng

Thứ Hai, ngày 23/03/2020 09:50 AM (GMT+7)

Sau khi nghe điện thoại, một thanh niên tới quán nước ở phố đi bộ Tam Bạc (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) để gặp người quen. Tại đây, mẫu thuẫn xảy ra, thanh niên này bị nhóm 4-5 người dùng vật dụng tấn công, ngã gục.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 21/3 tại một quán nước trên phố đi bộ Tam Bạc (thuộc quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng). Nạn nhân là một thanh niên khoảng 25 tuổi, sống tại khu dân cư An Trang, An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Theo lời người dân chứng kiến, vào khoảng 18h ngày 21/3, người thanh niên tên P.T.N, tầm 25 tuổi, sống ở khu dân cư An Trang, xã An Đồng, huyện An Dương có đến quán và gặp một nhóm 4-5 người. Tại đây, giữa N. và nhóm thanh niên đã xảy ra cãi vã.

Lúc sau, bất ngờ thấy N. bỏ chạy ra khỏi quán và bị chúng đuổi theo, dùng vỏ chai, điếu cày, hung khí… đánh đập liên tục vào người dẫn đến mất nhiều máu, gục tại chỗ.

Hiện trường được công an quận Hồng Bàng xác lập ngày 21/3

Chưa dừng lại, nhóm đối tượng quay ra đuổi đánh một người được cho là đi cùng nạn nhân. Rất may, người này đã kịp thời chạy vào nhà dân, trốn thoát. Nhóm đối tượng tức tối bỏ đi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân gần đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lãnh đạo UBND phường Phan Bội Châu cho biết, qua rà soát ban đầu thì nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn từ tiền bạc.

Hiện, công an quận Hồng Bàng đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng trên, làm rõ vụ việc.

