Một phạm nhân trốn khỏi Trại giam Z30D Bộ Công an

Ngày 27-9, một đại diện lãnh đạo Trại giam Thủ Đức (Z30D), Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết, Z30D đang phối hợp với công an các địa phương truy bắt phạm nhân trốn trại vào sáng cùng ngày.

Hồ Văn Đặng, phạm nhân vừa trốn trại. Ảnh TĐ.

Theo đó phạm nhân Hồ Văn Đặng (32 tuổi) đang thụ án tại Z30D về tội cố ý gây thương tích, đã lợi dụng sơ hở trốn khỏi nơi đang chấp hành án.

Được biết, Hồ Văn Đặng ngụ khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, mới nhập Trại giam Z30D ngày 4-8-2023, chấp hành án 3 năm tù tại Khu 09, Z30D nhưng chỉ sau hơn một tháng chấp hành án, Đăng đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Hồ Văn Đặng cao 1,62m, cân nặng 60kg, đặc điểm có hình xăm hoa văn ở cánh tay phải, vai, cổ; có sẹo hình cung ở đầu lông mày phải…

Hiện Trại giam Thủ Đức đang làm các thủ tục để ban hành quyết định truy nã. Riêng Công an huyện Hàm Tân cũng có thông báo: Người dân ai phát hiện đối tượng cần gọi báo ngay cơ quan Công an gần nhất hay số điện thoại 02523.876.100 (Trực ban Công an huyện Hàm Tân).

Mọi thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng và sẽ xử lý nghiêm đối với các hành vi che giấu, hỗ trợ phạm nhân trốn trại này.

