Một “hiệp sỹ” Bình Dương bị đâm trọng thương

Thứ Năm, ngày 17/05/2018 18:30 PM (GMT+7)

Can ngăn nhóm đối tượng ẩu đả, gây rối trật tự công cộng, "Hiệp sỹ" bị đâm trọng thương...

Chiều 17-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vẫn đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng đâm trọng thương “Hiệp sỹ” Nguyễn Văn Hoa (41 tuổi), Đội phó Đội phòng chống tội phạm phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

Anh Hoa đang điều trị tại bệnh viện (ảnh X.T)

Theo điều tra ban đầu: Tối 13-5, trên đường đi làm về đến khu vực ngã tư Miễu Ông Cù, anh Hoa bắt gặp 2 nhóm thanh niên cự cãi, xô xát và gây rối trật tự công cộng trên đường nên dừng xe lại can ngăn.

Bất ngờ, anh Hoa bị 4 đối tượng cầm dao lao đâm nhiều phát vào người khiến anh gục ngã. Sau khi đâm anh Hoa bất tỉnh, cả nhóm lấy xe máy bỏ trốn.

Được biết, anh Hoa làm nghề lái xe, bắt đầu tham gia đội phòng chống tội phạm phường Bình Chuẩn từ năm 2016. Anh Hoa đã có nhiều thành tích khi cùng lực lượng Công an triệt phá các tổ chức tội phạm; phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp. Đến nay, anh Hoa đã bắt đầu hồi phục và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.