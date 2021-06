Một căn nhà bán cho nhiều người, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Thứ Bảy, ngày 26/06/2021 17:00 PM (GMT+7)

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1974, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của bị cáo Vân thể hiện qua việc dùng một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để bán nhà đất cho nhiều người, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 10 tỷ đồng.

Vân là lao động tự do, không có quan hệ kinh tế với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, nhưng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị ta tự tung tin là mình có khả năng vay tiền cho những người cần vốn làm ăn. Do có nhu cầu vay tiền mua ô tô tải phục vụ kinh doanh, ông Nguyễn Văn Quang (SN 1969, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã gặp và Vân nhờ vay hộ tiền.

Qua trao đổi, Vân đồng ý giúp ông Quang đặt sổ đỏ của ông Quang để vay tiền ngân hàng. Biết được ông Quang đang rất cần tiền nên thời điểm đó, Vân lấy lý do, nếu sổ đỏ mang tên vợ chồng ông Quang thì không vay được tiền ngân hàng vì vợ chồng ông không chứng minh được thu nhập. Từ đó, Vân yêu cầu ông Quang phải sang tên sổ đỏ cho mình thì ngân hàng mới cho vay tiền. Trong lúc cần tiền, ông Quang đồng ý “sang tên thủ tục” sổ đỏ cho Vân. Có được điều mình cần, Vân đưa trước cho ông Quang 500 triệu đồng để ông trả nợ.

Bị cáo Vân tại phiên toà.

Về phía Vân, sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng nhà, chị ta đã làm thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất của vợ chồng ông Quang sang tên mình. Từ sổ đỏ đã được hợp thức hoá từ tên vợ chồng ông Quang sang tên mình, Vân mang sổ đỏ này đi cầm cố tại ngân hàng để vay số tiền hai tỷ đồng.

Trong thời gian thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng, Vân thuê người làm một sổ đỏ giả cũng mang tên mình.

Ngày 20/11/2010, Vân chuyển nhượng nhà đất theo sổ đỏ giả cho ông Đặng Hùng Sơn (ở Hà Nội) với giá 5 tỷ đồng, và ông Sơn đã chuyển cho Vân đủ số tiền trên. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, ông Sơn đồng ý để cho Vân dọn dẹp nhà rồi mới bàn giao nhà đất trong thời gian hai tháng. Hai bên còn thoả thuận, trong hai tháng đó, nếu Vân có nhu cầu mua lại nhà đất này thì ông Sơn sẽ tạo điều kiện bán lại cho Vân với giá thỏa thuận.

Dù nhà đất đã bán cho ông Sơn, nhưng cuối tháng 3/2011, Vân lại ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất trên cho bà Hoàng Thị Bắc (ở Hà Nội) theo sổ đỏ thật với giá 3 tỷ đồng. Nhận tiền của bà Bắc xong, Vân đề nghị bà cho thuê lại ngôi nhà đó.

Tháng 5/2011, bà Bắc có nhu cầu làm thủ tục sang tên nhà đất trên nên nhờ cháu mình mang sổ đỏ và giấy chuyển nhượng đi cùng Vân làm các thủ tục pháp lý. Nhưng khoảng một tuần sau, bà Bắc hỏi cháu mình thì được biết, Vân đã bị cơ quan Công an thu giữ sổ đỏ thật do liên quan đến việc bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 17/5/2011, ông Sơn đã làm đơn gửi Công an TP Hà Nội tố cáo hành vi phạm tội của Vân.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, liên quan tới giao dịch chuyển nhượng nhà đất giữa Vân và ông Quang, Vân đã cam kết sẽ sang tên nhà đất cho ông Quang. Thế nhưng do sổ đỏ thật mang tên Vân đã bị cơ quan điều tra tạm giữ nên Vân chưa thực hiện được. Cơ quan điều tra xác định đây là giao dịch dân sự nên không đề nghị xử lý hình sự đối với Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định, thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất giữa Vân và bà Bắc cũng là giao dịch dân sự do hai bên tự nguyện, chứ không có sự ép buộc. Do đó, Vân chỉ bị xử lý hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến nhà đất của ông Sơn.

Tại phiên xử, bị cáo Vân thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX xác định, bị cáo Vân đã dùng các thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin với người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, do đó cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội, qua đó nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.

Ngoài mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX còn buộc bị cáo Vân phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại là ông Sơn theo quy định của pháp luật.

