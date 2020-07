Một cán bộ đô thị phường bị chém sau khi rời trụ sở

Thứ Năm, ngày 02/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Trên đường từ cơ quan về nhà, cán bộ quản lý đô thị phường bị hai người đi xe máy bịt mặt ép xe, chém liên tiếp vào lưng.

Ngày 2-7, ông Trần Tuấn Anh, Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu (quận Kiến An, Hải Phòng), cho biết Công an quận Kiến An đang điều tra nhóm sát thủ bịt mặt chém trọng thương ông Đặng Văn Minh, cán bộ quản lý đô thị phường Văn Đẩu.

Khu vực hiện trường cán bộ đô thị phường bị hai người bịt mặt chém khá vắng vẻ.

Trước đó, trưa 30-6, sau khi hết giờ làm việc, ông Minh chạy xe máy từ trụ sở UBND phường về nhà.

Vừa rời trụ sở UBND phường chừng vài trăm mét, tới đường Trần Nhội, có hai người bịt mặt chạy xe máy từ phía sau vượt lên ép xe ông Minh vào lề. Người ngồi phía sau nhảy xuống chém liên tiếp vào lưng ông Minh, sau đó nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy.

Sau khi bị chém, ông Minh được các cán bộ phường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An với 3 vết chém khá sâu ở lưng. UBND phường Văn Đẩu đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng quận Kiến An.

Công an phường Văn Đẩu cũng cắt cử lực lượng bảo vệ cho nạn nhân tại bệnh viện. Theo UBND phường Văn Đẩu, sau khi điều trị, tình trạng sức khoẻ của ông Minh đã hồi phục.

Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu Trần Tuấn Anh cho biết, Công an quận Kiến An đã vào cuộc lấy lời khai, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Nguyên nhân vụ chém cán bộ đô thị phường phải chờ kết quả điều tra từ công an, hiện vẫn chưa biết có phải do mâu thuẫn liên quan tới công việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn hay không.

Một nguồn tin cho biết, 2 người bịt mặt chém ông Minh đã canh chừng ở khu vực này từ vài ngày trước. Tới trưa 30-6, khi ông Minh rời cơ quan, hai người này đã theo sát tới khu vực đường vắng liền ra tay tấn công.

