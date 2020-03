Hai công an phường ở Đà Nẵng bị tấn công khi làm nhiệm vụ

Thứ Sáu, ngày 20/03/2020 10:20 AM (GMT+7)

(NLĐO) - Trong khi đang đi xử lý tin báo có đánh nhau, 2 cán bộ công an phường ở Đà Nẵng đã bị các đối tượng dùng dao tấn công.

Sáng 20-3, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp Phan Văn Thuận (SN1987, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện Công an quận này cũng đang truy tìm đồng phạm của Thuận liên quan đến vụ việc các đối tượng này thực hiện vụ tấn công người thi hành nhiệm vụ khiến 2 cán bộ công an phường bị thương.

Theo cơ quan công an, khoảng 16 giờ 40 ngày 19-3, trực ban Công an phường Hòa Khánh Bắc nhận được thông tin từ người dân, báo có đánh nhau trên đường Âu Cơ. Trực ban lãnh đạo đã phân công 3 cán bộ gồm: Trung úy Huỳnh Như Sang, trung úy Phạm Nguyễn Viết Long và Nguyễn Thành Phương mặc sắc phục xuống địa điểm nắm tình hình.

2 công an phường Hòa Khánh Bắc bị thương khi làm nhiệm vụ

Đến nơi, các cán bộ công an ghi nhận có 6 người đang ngồi trên bàn nhậu trong nhà. Trong đó, có Phan Văn Thuận, Phan Văn Trầm, Phan Văn Thơm, Phan Văn Quế cùng 2 người khác. Lúc này, các công an vào bên trong hỏi nhóm người trên về việc có xảy ra đánh nhau tại đây không.

Thuận trả lời là không có còn Trầm đứng dậy nói "ai cho mấy ông vào nhà tôi" và đẩy các cán bộ công an ra ngoài. Khi anh Phương bị đẩy ra phía ngoài, còn trung úy Sang và trung úy Long ở bên trong thì Thơm chốt cửa cổng lại. Lúc này, Trầm cầm một con dao cán gỗ dài khoảng 30 cm ra chém một nhát trúng vào đầu anh Long. Thấy đồng đội bị chém, anh Phương giật cửa ra để hai trung úy còn lại thoát ra ngoài.

Phan Văn Thuận tại cơ quan công an

Trầm cầm dao chém loạn xạ vào trung úy Sang thì bị anh Sang và một người dân đi đường vào hỗ trợ khống chế làm rớt con dao xuống đất. Trong lúc này, Thuận cùng Thơm đuổi đánh trung úy Long và anh Phương nhưng không được.

Sau đó, Thuận và Thơm quay lại thấy Trầm bị khống chế nên cầm con dao chém một nhát vào tay trung úy Sang, một nhát vào đầu người dân đi đường hỗ trợ. Trung úy Long thấy vậy đến hỗ trợ cho đồng đội và người dân thì lại bị Thuận chém một nhát trúng đầu. Sau đó, nhóm người đàn ông chống đối này bỏ trốn. Tối cùng ngày, các trinh sát hình sự đã bắt khẩn cấp Thuận và đang truy tìm các đối tượng liên quan.

