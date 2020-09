Một bé gái phải nhập viện tâm thần vì bị chú rể xâm hại

Thứ Hai, ngày 07/09/2020 09:24 AM (GMT+7)

Ngày khai giảng, thay vì tung tăng đến trường như nhóm bạn cùng trang lứa thì cháu Nguyễn Thị Nga (SN 2006, quê Ninh Bình) lại phải nhập viện tâm thần điều trị. Nguyên nhân được cho là do cháu bị chú rể xâm hại tình dục.

Một buổi sáng đầu tháng 9/2020, một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ tìm đến trụ sở Báo Gia đình và Xã hội với tập đơn kêu cứu. Theo trình bày, chị sinh và lớn lên tại mảnh đất Ninh Bình, đến tuổi trưởng thành, chị gia đình và sinh được một bé gái và đặt tên là Nguyễn Thị Nga. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi người chồng mà chị từng nhiều năm "má ấp, môi kề" đã theo tiếng gọi của "tình mới", bỏ lại hai mẹ con bơ vơ chốn quê nhà. Biết con thiệt thòi so với nhóm bạn cùng trang lứa nên chị đã dành mọi tình thương cho cô con gái bé bỏng.

Cuộc sống khó khăn cứ bình lặng trôi đi, cháu Nga ngày càng khôn lớn, ngoan ngoãn, học giỏi. Đó cũng là động lực để chị vượt qua mọi gian khó trong cuộc sống thường nhật. Vậy nhưng một biến cố đã xảy ra mà chị đã không thể ngờ tới khi đứa con gái thân thương của chị đã bị người em rể xâm hại nhiều lần.

"Thời điểm nghe con kể, tôi điếng người, hai chân như muốn khụy xuống, không muốn tin đó là sự thực. Thương con, giận em, tôi không biết xử trí thế nào. Thậm chí, khi ấy tôi định bỏ qua để giữ tiếng cho con và không muốn em dính vào con đường tù tội. Sau nhiều đêm cân nhắc, tôi quyết định phải tố giác hành vi đồi bại của người em rể đến cơ quan công an", người mẹ trẻ đau xót kể lại.

Từ khi sự việc xảy ra đến nay, cháu Nga luôn trong tình trạng hoảng loạn, bất ổn tâm lý và nhiều lần đòi tự vẫn (ảnh minh họa)

Kể về ngày con bị xâm hại, người phụ nữ ấy nói trong nước mắt: "Ngày 13/1/2020, giữa hai mẹ con xảy ra những mâu thuẫn nhỏ, tôi có quát mắng con vài câu nên cháu giận dỗi, bỏ nhà lên Hà Nội gặp dì. Khi lên tới nơi, cháu đã gọi điện cho Nguyễn Hồng Vân (chồng của dì) nhờ ra đường Trần Quốc Vượng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để đón về nhà. Tuy nhiên, khi gặp cháu Nga, Vân nói dì không có nhà nên chở con gái tôi vào một nhà nghỉ trên phố Nguyễn Chánh để ở. Tại đây, Vân đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại với cháu".

Cũng theo lời kể của người mẹ, mỗi lần cháu Nga kêu cứu thì Vân lấy tay bịt mồm rồi nói nếu cháu la lên thì lễ tân biết được. Thậm chí, nếu Nga không ngoan ngoãn vâng lên sẽ bị Vân đưa những hình ảnh nhạy cảm lên mạng nên cháu rất sợ và không dám phản kháng. Trong quá trình bị giữ tại khách sạn, đối tượng Vân đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cháu. Sau khi xong việc, đối tượng này đã đi mua thuốc tránh thai để cháu uống trước khi bắt xe cho cháu về quê và dặn không được nói cho ai biết, nếu không cả hai sẽ chết.

Sau khi về tới quê, cháu Nga đã kể lại toàn bộ sự việc bị chú rể hiếp dâm cho mẹ biết. Phẫn nộ trước sự việc con gái bị xâm hại, chị cùng người thân tức tốc lên Hà Nội để gặp người em rể đồi bại. Tuy nhiên, đối tượng này quanh co, chối bỏ hành vi của mình. Bức xúc, chị đã đưa con gái đến Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tố cáo hành vi của Nguyễn Hồng Vân.

Vào cuộc xác minh, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Vân (SN 1989, tạm trú tại Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục cháu Nga. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Vân về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" theo khoản 2 (Điều 145, BLHS 2015).

Ngay sau khi nhận được kết luận điều tra, người mẹ ấy không đồng ý và cho rằng, việc cơ quan điều tra khởi tố về tội danh này là không chính xác, hành vi của Nguyễn Hồng Vân phải là hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bởi lẽ, Vân đã khống chế, dùng vũ lực quan hệ tình dục chứ không hề có sự đồng thuận của cháu. Không đồng tình với kết luận này của cơ quan điều tra, gia đình đã làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng nên sáng 3/9, mẹ con chị được Công an quận Cầu Giấy mời lên làm việc.

Kết quả thăm khám cho thấy, cháu Nga bị trầm cảm nặng, có biểu hiện lo âu, rối loạn giấc ngủ

Với vai trò là người giám hộ cho cháu Nga, chị đưa con từ Ninh Bình đến trụ sở Công an quận Cầu Giấy để làm việc theo đúng lịch hẹn. Khi nữ điều tra viên hỏi cháu về việc bị xâm hại như thế nào, mô tả lại hành vi của Nguyễn Hồng Vân, cháu Nga đã bị sốc.

"Cháu ôm đầu khóc rồi chạy ra ngoài khiến tôi hốt hoảng chạy theo. May tôi chạy kịp để ôm cháu lại. Vì thế buổi làm việc đã không thể tiếp tục. Sau đó, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý, tôi phải đưa cháu vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để thăm khám, điều trị. Kết quả thăm khám cho thấy, cháu Nga có biểu hiện trầm cảm nặng, có biểu hiện lo âu nặng và rối loạn giấc ngủ mức trung bình", người mẹ kể.

Cũng theo lời người mẹ, sau khi bị Nguyễn Hồng Vân xâm hại, cháu Nga đã nhiều lần tìm cách tự tử nhưng được mẹ phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, đây là lần cháu thể hiện sự mất lý trí rõ nhất. Lo lắng cho sức khỏe của con gái, chị chỉ mong cơ quan công an làm đúng bản chất vụ án này. Có như vậy mẹ con chị mới an tâm và bớt lo lắng.

"Thực sự tôi rất lo lắng cho sức khỏe của con nên những ngày qua tôi luôn phải bên cạnh cháu, tránh cho tiếp xúc người người lạ. Không biết cháu còn có đủ sức khỏe để tiếp tục theo học nữa không. Thậm chí, khi ở viện về, ngày khai giảng tôi cũng chẳng dám cho cháu đến trường, tôi luôn phải dõi mắt theo cháu nhằm tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra", người mẹ lo lắng.

(Tên nạn nhân đã thay đổi)

Nguồn: http://giadinh.net.vn/phap-luat/mot-be-gai-phai-nhap-vien-tam-than-vi-bi-chu-re-xam-hai-20200906...Nguồn: http://giadinh.net.vn/phap-luat/mot-be-gai-phai-nhap-vien-tam-than-vi-bi-chu-re-xam-hai-20200906122523238.htm