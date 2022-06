Mới ra tù đã thực hiện 9 vụ trộm cướp, hoá trang như ‘tắc kè’ mỗi khi đi gây án

Với thủ đoạn cực kỳ tinh vi mỗi khi gây án, Trung đã thực hiện trót lọt gần chục vụ trộm cướp ở nhiều xã vùng nông thôn, bị Công an bắt sau đó.

Ngày 30-6, Công an huyện Kim Thành, Hải Dương cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thành Trung (SN 1984, trú tổ dân phố 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Trung là đối tượng gây ra 9 vụ trộm cướp tại địa bàn huyện Kim Thành và TP.Hải Dương gây xôn xao dư luận.

Trước đó, Công an huyện Kim Thành nhân được tin báo của người dân các xã Kim Đính, Đại Đức, Đồng Cẩm, Liên Hòa về việc thời gian gần đây xảy ra các vụ cướp giật và trộm cắp tiền, điện thoại với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Đối tượng Trung đã bị Công an bắt giữ

Nhận thông tin từ người dân, Công an huyện Kim Thành đã khẩn trương điều tra, xác minh và xác định các vụ trộm trên được thực hiện bởi cùng 1 đối tượng.

Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các xã xảy ra các vụ trộm cắp, cướp giật đấu tranh, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28-6, Công an đã vạch rõ chân tướng của các vụ trộm cướp nói trên. Trung là đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi.

Khi thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật, Trung thường đội mũ, mặc áo chống nắng dài tay, đeo kính đen, đeo khẩu trang che mặt. Mỗi vụ trộm, Trung lại thay đổi trang phục khác nhau.

Khi sang địa bàn huyện Kim Thành, Trung không vào ngồi các quán nước hoặc các địa điểm khác mà chỉ điều khiển xe máy di chuyển chậm trên các tuyến đường ít người qua lại, đường liên thôn, quan sát vào nhà dân mở cửa. Trung chọn thời điểm các thành viên trong gia đình đi vắng hoặc chỉ có người già, trẻ nhỏ ở nhà, đặc biệt đối tượng sử dụng biển số xe giả... để thực hiện hành vi phạm tội được thuận lợi và tránh sự truy xét của lực lượng Công an.

Trung khai nhận, từ ngày 20-5 đến 23-6-2022 đã thực hiện 1 vụ cướp giật, 5 vụ trộm trên địa bàn huyện Kim Thành. Tài sản bị cướp giật và trộm cắp là 6 chiếc điện thoại thông minh và 1 triệu đồng. Ngoài ra, Trung khai nhận còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác tại TP Hải Phòng.

Trung nghiện ma túy, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản (năm 2020), mới ra tù cuối năm 2021.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành tiếp tục xác minh, làm rõ.

