Mẹ đâm con 2 tuổi xong bỏ đi tự tử

Thứ Ba, ngày 04/09/2018 15:31 PM (GMT+7)

Giận con, người mẹ đâm vào bụng bé rồi bỏ đi tự tử nhưng bất thành. Đến lúc 2 vợ chồng quay lại cứu con thì bé đã chết.

Chiều 4-9, UBND xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đang làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nghi can là Võ Thị Thanh Hoàng (SN 1987; ngụ khu phố 2, thị trấn Cần Giuộc) đã đâm con trai là Lê T.Đ. (sinh ngày 25-1-2016) tử vong tại phòng trọ; sau đó đóng cửa để đi ra ngoài. "Án mạng do mẹ sát hại con làm náo động cả xã, nhiều người bức xúc đòi xử ngay bà mẹ"- một cán bộ UBND xã nói.

Hoàng và con trai 2 tuổi

Do mâu thuẫn với chồng, Hoàng dắt con sang ấp Kim Định, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc để sinh sống. Tuy nhiên, do không có nguồn thu nhập ổn định nên hai mẹ con gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Khoảng 16h ngày 30-8, quẫn trí, Hoàng bất ngờ đâm con trai vào bụng, ngực làm bé Đ. bị thương nặng. Sợ bị bắt, người mẹ đóng cửa nhà trọ chạy ra khu vực đập Trị Yên, xã Tân Kim định tự tử nhưng không dám thực hiện. Sau đó, Hoàng cắt mạch máu cổ tay tự tử nhưng không chết, nên vào tiệm game gần đó ngồi nghỉ.

Lúc này anh Lê H.H. (SN 1986; chồng Hoàng) đi tìm và gặp vợ tại đây. Biết chuyện, anh H. cùng Hoàng lập tức về cứu con nhưng bé Đ. đã tử vong do mất nhiều máu và vết thương quá nặng.

Chiều 4-9, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh quyết định tạm giữ hình sự Hoàng để làm rõ hành vi giết người.