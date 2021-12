Mẹ bé gái bị bạo hành tử vong gửi đơn yêu cầu khởi tố bị can, điều tra tội ác của chồng cũ

Thứ Tư, ngày 29/12/2021 08:56 AM (GMT+7)

Mẹ cháu bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra tăng nặng hình phạt đối người tình của chồng cũ và khởi tố bị can, điều tra làm rõ tội ác của cha ruột cháu bé.

Chị N.T.H (ngụ quận 1, mẹ cháu N.T.V.A. (8 tuổi) – nạn nhân trong vụ bạo hành tử vong đã gửi đơn đến Công an TP HCM, Viện KSND TP HCM, Công an quận Bình Thạnh yêu cầu tăng hình phạt đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) và N.K.T.T (36 tuổi, ngụ quận 1) về hành vi giết người và hành hạ người khác.

Người dân đau đớn trước cái chết thương tâm của bé gái 8 tuổi

Trong đơn, chị H. trình bày kết hôn với anh T. năm 2012, hơn 1 năm sau thì sinh cháu A. Đến năm 2015, chị H. sinh thêm cháu N.T.L.A. Tuy nhiên, đến năm 2020, vợ chồng chị ly hôn mà nguyên nhân do anh T. ngoại tình với Trang.

Võ Nguyễn Quỳnh Trang diễn lại cảnh bạo hành con riêng của người tình đến tử vong tại căn hộ

Tháng 8-2020, toà án ra bản án thuận tình ly hôn giữa chị H. và anh T. Toà quyết định để anh T. nuôi dưỡng con gái đầu là cháu A., chị H. nuôi đứa con út. Kể từ tháng 12-2020, anh T. và Trang dọn về sống chung với nhau tại chung cư Saigon Pearl trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Cũng từ thời điểm này, T. và Trang cấm cản, không cho chị H. đến thăm con.

Cây gậy Trang sử dụng để đánh đập cháu A.

Một năm chị H. chỉ được đến gặp con khoảng 2-3 lần, lần gần nhất vào tháng 12-2020.

Khoảng 11 giờ ngày 23-12-2021, công an phường 22, quận Bình Thạnh gọi điện mời chị H. lên làm việc. Chị H. không hiểu lý do vì sao nên đề nghị cán bộ công an nói rõ sự việc rồi mới đồng ý hợp tác. Hỏi 1 hồi, cán bộ công an mới thông báo cháu A. bị bạo hành tử vong đang ở bệnh viện. Nghe đến đây, chị H. như chết lặng.

Gia đình chị H. ở TP Vũng Tàu nhận được hung tin liền đến trụ sở Công an phường 22 phối hợp tìm hiểu.

Công an lấy lời khai của Trang để phục vụ quá trình điều tra

"Lúc tôi đến công an thì thi thể con tôi đã được chuyển đến Trung tâm hoả táng Bình Hưng Hoà. Tôi đau đớn tột cùng, xin với cán bộ công an cho gặp mặt con lần cuối rồi khám nghiệm tử thi" – chị H. viết trong đơn.

Sau khi công an khám nghiệm tử thi cháu A. xong, anh T. đồng ý để gia đình chị H. lo hậu sự cho cháu. Kết quả giám định pháp y nêu rõ cháu A. bị phù nề phổi; trên cơ thể có nhiều vết bầm tím; đầu có vết rách bị cạo để khâu; đầu có vết sẹo cũ; nách trái nách phải bị bầm tím; mông bị bầm tím khoảng lớn.

Ngoài ra, chị H. còn được biết trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an còn phát hiện 1 cây chối lau nhà bị gãy, ở đầu còn có tóc (kết quả giám định đó chính là tóc cháu A.) .

Chị H. còn trình bày trong đơn rằng qua tìm hiểu hàng xóm sống cạnh căn hộ anh T. và Trang thì biết được ngày nào cũng nghe tiếng chửi bới, tiếng cháu A. khóc thét. Cư dân từng yêu cầu bảo vệ chung cư đến kiểm tra nhưng khi bảo vệ đến nơi thì T. và Trang chỉ khẳng định đang "dạy dỗ" con gái.

"Tôi rất căm phẫn với hành vi của T. và Trang đối với con tôi. Không ngờ người cha ruột sinh thành ra cháu, lại chính là người cùng với một người phụ nữ khác đã đánh đập, hành hạ dẫn đến cái chết đau đớn của cháu. Cháu sinh sống cùng người cha ruột của mình lại không nhận được sự nuôi dưỡng, yêu thương mà cháu lẽ ra được nhận. Hành vi của T. và Trang vô cùng tần nhẫn, độc ác, coi thường pháp luật, tước đoạt quyền được sống của một đứa trẻ, mà ở đây lại chính là con gái ruột của T. Hành vi này cần được xử lý nghiêm để giành lại phần nào công bằng cho con tôi, để cháu được yên tâm nhắm mắt" – chị H. đau đớn.

Từ đó, chị H. yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh tăng nặng hình phạt đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với T. về tội giết người và tội hành hạ người khác.

