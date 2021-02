Mâu thuẫn trên mạng, "nữ quái" gọi người từ TP.HCM đến Bình Dương quyết chiến

Thứ Hai, ngày 22/02/2021 16:00 PM (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nhóm thanh niên khoảng 13 người từ TP.HCM mang theo hung khí kéo đến Bình Dương để giải quyết. Khi hai nhóm định “quyết chiến” thì bị công an Bình Dương ập đến bắt giữ.

Chiều 22/2, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho hay đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người có hành vi gây rối trật tự.

Trước đó, chiều 21/2, Công an phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) trong lúc tuần tra phát hiện tại bãi đất trống trên đường Bình Chuẩn 59 (thuộc tổ 18, khu phố Bình Phú) có 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí, đang chuẩn bị đánh nhau nên tiến hành ập đến khống chế.

Nhóm thanh niên bị đưa về trụ sở công an

Hung khí tại hiện trường

Bước đầu, công an xác định cả hai nhóm gồm 20 đối tượng độ tuổi trung bình là 17 tuổi. Hai nhóm này do Trần Thị Thu Lan (18 tuổi, quê Đồng Tháp) và Phạm Thị Bảo Linh (16 tuổi, quê Sóc Trăng) cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội, Lan và Linh thách chiến nhau. Từ chợ đầu mối, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Linh rủ 12 đối tượng cầm 2 con dao, 2 ống tuýp sắt, 1 gậy bóng chày đến phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, Bình Dương) tìm Lan để thanh toán nhưng khi chưa xảy ra hỗn chiến thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/mau-thuan-tren-mang-nu-quai-goi-nguoi-tu-tp-hcm-den-binh-duong-quyet-chien-1796523.tpo