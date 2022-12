Mâu thuẫn lúc đá banh, nhóm học sinh vác hung khí chém 2 người bị thương

Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với 7 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Thành Long (16 tuổi, ngụ quận 3), Lê Nhựt Huy (16 tuổi, ngụ quận 1), Lợi Gia Nguyễn (17 tuổi, ngụ quận 3), Đỗ Đức Huy (16 tuổi, ngụ quận 3), Nguyễn Đăng Tấn, Nguyễn Tấn Thịnh, Trương Bảo Long (cùng 16 tuổi, ngụ TPHCM).

Theo điều tra ban đầu, ngày 11/12, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận trình báo về vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại trước căn nhà trên đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh.

Camera an ninh ghi lại cảnh các đối tượng vác hung khí chém người

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc CATP trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, nhanh chóng vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã truy xét và bắt giữ các đối tượng có liên quan đến vụ án. Trinh sát xác định các đối tượng là học sinh đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn TPHCM. Nguyên nhân do mâu thuẫn khi đá bóng, nên đã mời lần lượt các đối tượng liên quan lên làm việc.

Tang vật công an thu giữ

Theo đó, do mâu thuẫn trong việc đá bóng tại sân trên đường Nguyễn Xí vào ngày 7/12. Long rủ Huy, Tấn, Thịnh… mang hung khí đi chặn đánh đối thủ.

Gần 17 giờ ngày 11/12, sau khi đá bóng xong, hai anh em K.V.H. và C.L.H. về nhà, đến địa điểm trên bất ngờ bị nhóm của Long cầm hung khí rượt đuổi, chém vào người.

Hậu quả, K.V.H. bị chém 1 nhát vào vùng hông phải và chạy thoát được. Riêng nam sinh C.L.H. bị chém vào vùng tay, gãy tay lộ khớp xương. Cả 2 sau đó được đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định thương tích của K.V.H. là 1% và C.L.H. là 14%.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

