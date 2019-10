Mâu thuẫn khi ăn ngô nướng, nam thanh niên dùng dao giết người

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019 22:00 PM (GMT+7)

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lúc ăn ngô nướng, Nguyễn Văn Giang đã dùng dao bấm đâm chết người. Sau khi gây án, Giang đã bỏ trốn.

Ngày 4/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Giang (SN 1996), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 25/11/2018, nhóm thanh niên gồm Trương Công Hòa (SN 1993), Trương Phúc Hậu (SN 1999), Thái Doãn Giang (SN 1991) và Ngô Sỹ Lộc (SN 1994), trú cùng xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ngồi ăn ngô nướng tại quán chị Ngô Thị Thơm trên vỉa hè Quốc lộ 7B thuộc xã Diễn Kỷ.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Nguyễn Văn Giang một mình điều khiển xe máy đi ngang quán của chị Thơm thì Trương Công Hòa gọi Giang vào ăn ngô. Lúc này, Hậu đi đến ôm cổ Giang trêu đùa. Giang cầm bông ngô chỉ vào mặt Hậu nói “Mi (Mày – PV) né ra tau (Tao – PV) đâm cho đui mắt”. Lúc này, Hậu nói “anh em trong làng cả có gì mà khùng vậy”. Giang cầm ghế nhựa đánh Hậu, Hòa đi đến đẩy Giang ra ngoài đường. Lúc này, Giang lấy trong túi quần ra một con dao bật lưỡi ra.

Thời điểm này, bàn bên có anh Ngô Sỹ P. (SN1992) và mấy người bạn cùng trú tại xã Diễn Kỷ ngồi ăn ngô. Thấy Giang làm loạn, P. khuyên bảo dừng lại. Giang cầm dao dí vào mặt anh P. và nói “không phải việc của mi”. Hai người bạn của anh P. chạy đến can ngăn. Giang liền gạt tay làm một người ngã ra đường.

Bị cáo Nguyễn Văn Giang.

Lúc này anh P. dùng tay đánh vào đầu, gối thúc vào bụng Giang. Nam thanh niên này cúi người xuống đỡ, tay phải cầm dao đâm một nhát vào ngực anh P. Hai người bạn của anh P. thấy vậy lại đánh Giang khiến nam thanh niên này ngã xuống đường. Anh P. đè lên người Giang bị nam thanh niên này đâm tiếp một nhát trúng lưng.

Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh P. đã tử vong. Sau khi gây án, Giang đã bỏ trốn và bị công an bắt vào ngày 26/11.

CQĐT Công an tỉnh Nghệ An đã trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định tâm thần đối với Gian. Kết luận cho thấy “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và thời điểm giám định bị can Giang bị bệnh rối loạn nhân cách thực tổn. Tại thời điểm trên, Giang đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, Giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như cáo trạng nêu. Bị cáo cho biết, do bị đánh đau nên mới ra tay giết người.

Mẹ bị cáo cho biết, năm 2014, Giang bị tai nạn giao thông bị thương ở đầu. Kể từ đó, bị cáo không được bình thường. Người nhà bị hại yêu cầu bồi thường phần dân sự và hình sự theo pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Giang 16 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự buộc bị cáo phải bồi thường 234 triệu đồng (bao gồm: Tiền tổn thất tinh thần, mai táng phí, trợ cấp nuôi dưỡng mẹ của anh P.).