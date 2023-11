"Mất ngủ cả tuần", nam thanh niên nhận được tin vui từ lực lượng Cảnh sát 141

Tối 4/11, tổ công tác Y8/141 Công an TP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường (Phó Đội trưởng Đội CSGTĐB số 8, Phòng CSGT) chỉ huy thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại nút giao Trần Phú – Nguyễn Khuyến, thuộc địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông.

Hai đối tượng Hoàng Anh Vinh và Trịnh Văn Trường

Đến khoảng 22h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen, hướng Cầu Trắng đi Thanh Xuân có biểu hiện khả nghi đã dừng xe kiểm tra hành chính. Đáng chú ý, tại chốt 141, đối tượng định phi tang tang vật và vứt xe bỏ chạy nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế. Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ 2 vam phá khóa, một đầu nối, một tay công.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định được BKS chiếc xe Honda Wave trên đã bị thay đổi. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận phương tiện các đối tượng đang sử dụng là xe tang vật trộm cắp, đã được thay BKS và đang trên đường đi thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, chặn giữ.

Ngay lập tức tổ công tác đã xác minh “nóng” tìm chủ nhân của chiếc xe là anh Nguyễn Trọng Trung Hiếu (An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội).

Chiếc xe Honda Wave hai đối tượng trộm cắp

Trực tiếp Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, tổ trưởng tổ công tác đã liên hệ với anh Hiếu thì được biết anh mới bị mất xe cách đây hơn 1 tuần tại địa bàn huyện Hoài Đức và đã trình báo cơ quan Công an. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường đã tận tình hướng dẫn anh Hiếu phối hợp các cơ quan Công an hoàn thiện các thủ tục để sớm nhận lại tài sản không may bị kẻ gian đánh cắp.

Chia sẻ với PV ANTĐ, anh Hiếu cho biết: Khi nhận được cuộc gọi của Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường thông báo đã tìm được xe tôi rất bất ngờ và xúc động. Đây là tài sản lớn của gia đình, tôi đã nghĩ rằng không thể tìm lại được. Tôi xin chân thành cảm ơn tổ công tác Y8/141 Công an thành phố Hà Nội đã nhiệt tình, trách nhiệm giúp tôi tìm lại tài sản đã mất.

Hai đối tượng Hoàng Anh Vinh (SN 1994, HKTT: Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) và Trịnh Văn Trường (SN 1989, HKTT: Mỹ Đức, Hà Nội) đã bị tổ công tác bàn giao về Công an phường Văn Quán, quận Hà Đông tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]