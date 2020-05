Mánh lới tinh vi của thầy bói rởm lừa tiền, gạt tình gái trẻ

Gắn mác thầy bói, lừa tiền tỷ Tháng 4/2020, Công an huyện Đông Hưng, Thái Bình đã tiếp nhận xử lý hình sự một thầy bói siêu lừa với số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng. Trước đó cơ quan Công an tiếp nhận đơn của chị H, trú trên địa bàn với nội dung tố giác Nguyễn Như Hải (SN 1997, trú tại xã Phong Châu, huyện Đông Hưng) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của chị H. Cơ quan Công an sau đó đã làm rõ Nguyễn Như Hải vốn có quen biết với chị H từ lâu. Lợi dụng lòng tin của chị H, đồng thời cũng khoe là thầy bói "siêu hạng" Hải đã viện lý do làm việc tâm linh, đầu tư xây dựng chùa để vay tiền. Theo đơn chị H. trình báo, từ đầu năm 2018 đến đầu năm 2020, Hải đã vay tổng số tiền gốc và lãi là 8 tỷ đồng. Bước đầu, Cơ quan Công an chứng minh được số tiền đối tượng Nguyễn Như Hải chiếm đoạt của chị H. là 2,3 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.