Mặc trang phục công an chụp ảnh đăng Facebook “câu like”, thanh niên bị mời làm việc

N. mặc quân phục công an mua trên mạng rồi đăng tải nhằm mục đích câu view

Ngày 19/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bạc Liêu đã mời L.T.N. (30 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) lên làm việc để điều tra về hành vi sử dụng trái phép quân phục công an nhân dân.

Theo thông tin ban đầu, N. lên mạng đặt mua 3 bộ trang phục công an nhân và công cụ hỗ trợ. Sau đó, N. mặc quân phục trên rồi đăng tải trên các nền tảng xã hội như: Facebook, Tiktok nhằm mục đích câu view.

Tại cơ quan công an, N. đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết tháo gỡ những nội dung đã đăng trên trang cá nhân. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mac-trang-phuc-cong-an-chup-anh-ang-facebook-cau-like-thanh-nien-bi-moi-lam-viec-a590748.html