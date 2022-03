Ly kỳ hành trình tài xế chở khách đưa ma tuý từ Hà Tĩnh ra Hà Nội rồi "mất tích" 3 ngày

Chạy chuyến xe đường dài đầu năm mới, tài xế Tình nghĩ mình may mắn khi gặp được vị khách dễ tính, nào ngờ khi di chuyển đến TP Ninh Bình thì bị công an dừng xe yêu cầu kiểm tra vì bên trong nghi chở người buôn bán ma tuý.

Sau nhiều ngày mất liên lạc với gia đình, đến chiều 1/3, ông Hoàng Xuân Tình (SN 1975, trú xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã trở về đến nhà an toàn. Làm nghề lái xe hơn chục năm nay, nhưng chuyến đi đường dài đầu năm mới này với ông Tình là chuyến đi “đặc biệt” nhất từ trước tới nay.

Ông kể, cách đây khoảng 1 tuần lễ, trên đường trả khách tại thị xã Hồng Lĩnh, ông gặp một nam thanh niên, nói giọng Bắc. Tại đây người này thuê ông chở từ Hồng Lĩnh lên huyện Hương Sơn. Sau chặng đường, nam thanh niên xin số điện thoại ông Tình để hẹn lần sau đi đâu sẽ gọi.

Ông Tình trở về nhà an toàn sau nhiều ngày mất tích khi nhận chở khách ra Hà Nội.

Tối 26/2, khi đang ăn cơm với gia đình, ông Tình nhận được cuộc điện thoại của nam thanh niên trên nhờ chở ra Hà Nội. Vì đã có số điện thoại, gặp một lần nên ông Tình đồng ý chở vị nam thanh niên và từ chối những hành khách gọi xe vào thời điểm này. Cuộc gọi kết thúc, ông Tình lái xe rời khỏi nhà trong đêm để lên huyện Hương Sơn đón khách.

“Lúc đó cũng có khách khác gọi xe nhưng tôi từ chối, để nhận chở thanh niên này ra Hà Nội. Ban đầu người này bảo tôi chờ ở cây xăng trên địa bàn xã Sơn Kim 1, sau đó lại nhắn bảo đến đón tại một cổng khách sạn”, ông Tình nói.

Khi tới vị trí khách chờ, nam thanh niên đưa một chiếc vali ra xe, lúc này còn một người phụ nữ đứng cùng. Tuy nhiên sau đó chỉ có nam thanh niên lên xe, còn người phụ nữ rời đi. Khi xe di chuyển đến thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn), vị khách lại đổi hành trình không di chuyển ra Hà Nội nữa mà đi về Hưng Yên. Trên đường đi, nam hành khách đề nghị tài xế không chạy nhanh, về đến nơi lúc nào cũng được.

Chạy chuyến xe đường dài đầu năm mới, tài xế Tình nghĩ mình may mắn khi gặp được vị khách dễ tính, nhưng nào ngờ đến rạng sáng 27/2, khi di chuyển đến TP Ninh Bình thì bất ngờ bị công an kiểm tra và đưa cả xe và người về Ninh Xá (Ninh Bình).

Theo ông Tình, qua kiểm tra, bên trong vali công an phát hiện có chứa 8kg ma túy. Sau khi lập biên bản xong, khoảng 5h15 cùng ngày thì công an di lý ông Tình và vị khách ra Quảng Ninh.

Ông Tình nói, thời điểm nam tài xế đưa vali vào xe ông không biết bên trong đựng gì, chỉ khi bị công an bắt giữ mới biết người này vận chuyển ma tuý.

“Lúc bị công an bắt giữ, tôi cũng hoang mang nhưng lúc đó cũng phải bình tĩnh để giải thích, vì mình không biết và không liên quan đến sự việc này. Vì thời điểm bị công an bắt giữ, tôi không liên lạc được về với gia đình, chỉ đến khi báo đài rầm rộ đăng tin tìm người thì một cán bộ điều tra Công an Quảng Ninh đã cầm điện thoại đến cho tôi và bảo gọi điện về cho gia đình yên tâm”, ông Tình nhớ lại.

Sau khi lấy lời khai, thu thập chứng cứ, xác minh ông Tình không liên quan đến vụ án nên Công an tỉnh Quảng Ninh đã thả ông Tình. Đến trưa 1/3, sau khi được thả khỏi phòng tạm giữ, ông Tình đã điều khiển phương tiện trở về nhà.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo UBND xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân cho hay, sau gần 3 ngày mất liên lạc khi chở khách ra Hà Nội, đến ngày 1/3 ông Tình đã về nhà. Việc mất liên lạc với gia đình là do trên đường đi, xe ông Tình bị công an kiểm tra, bắt giữ vì hành khách trên xe vận chuyển trái phép ma tuý.

“Khi kiểm tra, ông Tình không liên quan đến buôn bán ma tuý nên công an đã cho về nhà. Địa phương cũng đã xuống thăm hỏi gia đình sau sự việc này”, đại diện UBND xã Xuân Lam nói.

