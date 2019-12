Ly kỳ chuyên án 5 bánh heroin “vô chủ”: Những câu hỏi đã được giải đáp

Tử hình đối tượng “bỏ quên” 5 bánh heroin Tháng 1-2016, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đường dây buôn bán cái chết trắng của Giàng A Đua và đồng bọn. Hội đồng xét xử tuyên phạt Đua án tử hình. Bị can Chín lĩnh án chung thân, bị can Dương lĩnh 40 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Thủy bị phạt 48 tháng tù do “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngoài hình phạt tại bản án này, Nông Thị Thanh Thủy còn phải tổng hợp thêm 24 tháng tù cũng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do Tòa án nhân dân TP Cao Bằng xử phạt, do đó mức án chung mà đối tượng phải chấp hành là 72 tháng tù giam.