Lực lượng 141 tạm giữ nam thanh niên mang nhiều hung khí 'diễu phố' trong đêm

Tối 3/10/2024, Tổ công tác Y11/141CAHN do Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 12 làm Tổ trưởng, làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Thanh niên mang nhiều hung khí bị Tổ Y11/141 kịp thời ngăn chặn.

Khoảng 20h15' cùng ngày, Tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, BKS 29B1-880.xx mang theo 3 thanh tuýp sắt dài, đầu có gắn đinh ba, dao, kiếm tham gia giao thông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã tổ chức lực lượng dừng được xe đối tượng. Qua làm việc, nam thanh niên điều khiển xe khai tên V.N.T (sinh năm 2006, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ gồm 3 thanh tuýp kim loại dài khoảng 2 mét, phía đầu có gắn dao bầu, kiếm, đinh ba. Đối tượng khai nhận, số hung khí trên đang được chuyển về nhà 1 đối tượng thường được gọi là B.A, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Hiện vụ việc đã được Tổ công tác bàn giao cho Công an phường sở tại để điều tra, làm rõ.

Thời gian gần đây, Công an Hà Nội đã làm rõ nhiều vụ các nhóm thanh, thiếu niên, chủ yếu là các nhóm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, tụ tập điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí khi tham gia giao thông. Mới đây, ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 21 thanh, thiếu niên mang theo hung khí đi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố vào đêm ngày 17/9 và rạng sáng 18/9.

Công an quận Đống Đa bắt giữ 21 đối tượng gây rối.

Trung tá Nguyễn Đức Huấn cho biết: Qua các vụ việc gần đây, Cơ quan Công an nhận định, đa phần các đối tượng phạm pháp có tuổi đời còn trẻ, chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý, hầu hết đều chưa nhận thức được đầy đủ về pháp luật, học theo các trào lưu trên mạng xã hội, bị kích động bởi các trò chơi điện tử bạo lực dẫn đến vi phạm pháp luật mà không nghĩ rằng mình trở thành đối tượng bị pháp luật xử lý.

Trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục triển khai các Tổ công tác 141 nhằm ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm đường phố, đồng thời, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng, nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên các tuyến phố Thủ đô.

