Long An xét xử bị cáo qua...ti vi

Đây là vụ án được TAND huyện Đức Hòa tổ chức xét xử trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại TAND huyện và điểm cầu thành phần tại Nhà tạm giữ, công an huyện. Phiên tòa cũng được trực tuyến tới điểm cầu TAND tỉnh và 13 điểm cầu TAND cấp huyện để rút kinh nghiệm chung về công tác xét xử.

Trong quá trình xét xử, phiên tòa diễn ra đúng trình tự, thủ tục theo quy định; bảo đảm tính công khai, minh bạch; âm thanh, hình ảnh được truyền tải rõ ràng, sắc nét, đáp ứng yêu cầu chất lượng tranh tụng, ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát và tuyên án của Hội đồng xét xử.

Với hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử TAND huyện Đức Hòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Hậu mức án 7 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 4h45 phút ngày 15/12/2023, trước cửa phòng số 16 khách sạn King Thượng Hải, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Huỳnh Thanh Hậu mang theo 1 gói ma túy có khối lượng 1,7081 gam loại Ketamine và 2 viên nén ma túy có khối lượng 0,6227 gam loại MDMA để bán giúp cho người tên Rùa (không rõ nhân thân) thì bị lực lượng Công an tỉnh Long An kết hợp Công an xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa kiểm tra, bắt giữ. Ngoài ra, Hậu còn khai nhận, trước khi bị bắt khoảng 1 tuần đã bán ma túy giúp đối tượng Rùa trót lọt 1 lần tại khách sạn King Thượng Hải.

Theo Chánh án TAND huyện Đức Hòa Nguyễn Khắc Linh Duy, việc tổ chức thành công phiên tòa trực tuyến thể hiện sự nỗ lực của TAND huyện Đức Hòa và các cơ quan liên quan trong việc đổi mới hình thức tổ chức phiên tòa, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong việc ứng dụng số hóa và công nghệ thông tin vào xét xử, giúp tiết kiệm thời gian, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giải quyết án hình sự trên địa bàn huyện.

Phiên toà trực truyến kết nối tới nhà tạm giữ và TAND cấp huyện ở Long An.

Hội đồng xét xử TAND huyện Đức Hòa tuyên án đối với bị cáo Huỳnh Thanh Hậu tại trụ sở toà án. Phiên toà được kết nối với 13 đơn vị TAND cấp huyện cùng theo dõi.

Hình ảnh bị cáo Huỳnh Thanh Hậu truyền từ nhà tạm giữ, Công an huyện Đức Hoà.

