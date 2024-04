Long An: Phát hiện thi thể người đàn ông bị cháy ở trong khu công nghiệp

Sáng ngày 11-4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An vẫn đang điều tra làm rõ vụ thi thể một người đàn ông chết cháy trong khu công nghiệp Tân Đức.

Trước đó, công nhân trong Khu Công nghiệp Tân Đức (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) phát hiện một vật cháy đen ở phía trong vòng xoay ở khu công nghiệp và khi lại gần thì mới biết là một thi thể đàn ông cháy nằm ở dưới nền đất.

Tại hiện trường còn có một chiếc xe đạp nghi là của nạn nhân để lại, trong giỏ xách treo ở xe đạp có một cuốn sổ dò vé số, có một giấy tiêm ngừa tên B.T.T sinh năm 1973.

Chiếc xe đạp gần thi thể người đàn ông bị cháy. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, Công an đã tiến hành bảo vệ hiện trường điều tra vụ việc. Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Đồng thời, Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh danh tính nạn nhân.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]