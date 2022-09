Lời xin lỗi muộn của người chồng chém vợ vì nghi ngoại tình

Nghe tin vợ cặp bồ, Trung liền đến và chưa nghe giải thích đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Tại phiên toà, Trung gửi lời xin lỗi muộn màng đến vợ cũ của mình.

Với tư cách là người bị hại chị N.T.B., SN 1983 đến tham dự phiên toà xét xử chồng cũ là Nguyễn Văn Trung, SN 1982, trú tại tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Ngồi cách nhau khoảng 2m nhưng Trung và chị B. nhìn về hai hướng khác nhau, không nói chuyện.

Theo người thân có mặt tại phiên toà, Trung từng lấy một người phụ nữ thua mình 4 tuổi và có hai mặt con với nhau. Vì để cải thiện kinh tế, Trung bàn với gia đình đi XKLĐ ở nước ngoài. Tuy nhiên trong thời gian làm việc xa xứ, vợ Trung có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác. Không chấp nhận việc vợ ngoại tình, Trung ly hôn. Một mình Trung gà trống khổ cực nuôi 2 con.

Một thời gian sau, qua các mối quan hệ Trung quen và yêu chị B. Người phụ nữ này cũng trải qua một lần đò và có hai mặt con. Sau thời gian tìm hiểu, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, kết hôn chưa được bao lâu Trung lại nghe tin vợ cặp bồ. Vì không kiềm chế được bản thân Trung đã ra tay đâm vợ mình.

Bị cáo Trung thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 23/11/2021, khi Nguyễn Văn Trung đang ngồi ở quán ăn trên địa bàn Tx.Cửa Lò thì nghe tin vợ mình đang cặp bồ ở một chung cư trên địa bàn Tx.Cửa Lò, liền chạy xe đến kiểm tra. Trên đường đi Trung gọi điện cho bạn tên T. cùng mình đến đưa vợ về. Đến nhà bạn chờ, Trung thấy chiếc dao nhọn trên xe gác ba ga của mình nên đã lấy và giấu vào người.

Lúc này, T. chở Tùng cùng nhóm bạn đi ô tô đến chung cư. Khoảng 20h30 cùng ngày, Trung và nhóm bạn đến phòng nơi chị B. đang ở thì gặp anh trai của chị B. và một người bạn gái.

Thấy chị B. đang ở nhà tắm thì Trung đẩy cửa ra hỏi “Thằng nớ mô”. Thấy chị B. ở trong nhà tắm một mình nên Trung đóng cửa lại và đi tìm xung quanh nhà nhưng không thấy ai. Cho rằng người cặp bồ với vợ mình đã trốn thoát nên Trung quay lại phòng tắm, chốt cửa trong rồi lấy dao giấu trong người ra đâm 2 nhát vào bụng trái của vợ, khiến nạn nhân ngã xuống phòng tắm. Trung định dơ dao lên đâm tiếp thì chị B. giơ tay giữ được lưỡi dao và kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu cứu người ở ngoài đạp cửa can ngăn Trung và đưa chị B. đi cấp cứu.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Trung đến Công an Tx.Cửa Lò để đầu thú và khai nhân hành vi phạm tội của mình.

Tại bản kết luận giám định về thương tích, Trung tâm Pháp y kết luận tỷ lệ thương tật trên cơ thể chị B do thương tích gây nên là 47%.

Nguyễn Văn Trung biết rõ việc dùng dao nhọn (là hung khí nguy hiểm) đâm vào bụng (là vùng trọng yếu) có thể dẫn đến hậu quả chết người. Chị B. không chết là do kháng cự quyết liệt và do được ngăn cản, cấp cứu kip thời. Hành vi của Trung là nguy hiểm cho xã hội và phạm vào tội Giết người.

Đứng trước bục khai báo, Trung thừa nhận hành vi phạm tội của mình, rồi thành khẩn xin lỗi vợ và gia đình. Bị cáo cho biết thời điểm đó do có say nên mới hành động như vậy. Trung cho biết hành động như vậy do yêu vợ.

Nghe những lời xin lỗi của chồng chị B. cũng chỉ biết im lặng. Sau khi sự việc xảy ra, Trung tác động gia đình bồi thường cho chị B. 150 triệu đồng. Chị B. cho biết sự việc cũng xảy ra rồi. Chị xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo chị B. sau khi sự việc xảy ra chị cũng đơn phương nộp đơn ly hôn ra toà. Phía toà cũng đã giải quyết đơn ly hôn cho chị. Giờ mối quan hệ giữa 2 người chỉ còn là vợ cũ, chồng cũ.

Người mẹ già khóc chạy theo tạm biệt Trung.

Người mẹ của Trung cũng nghẹn giọng xin HĐXX giảm nhẹ tội cho con mình. “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi cũng đã già phải một mình nuôi nấng 2 đứa cháu. Tôi mong HĐXX giảm nhẹ tội cho con để nó sớm trở về chăm sóc và dạy dỗ 2 đứa con”, mẹ của Trung nghẹn ngào nói.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Trung là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, sau khi phạm tội Trung đã đầu thú và khai báo thành khẩn hành vi của mình, tác động gia đình khắc phục hậu quả, bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự,…đây là các tình tiết giảm nhẹ. Xem xét toàn diện vụ án HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung 7 năm tù về tội Giết người.

Mức án 7 năm tù là cái giá quá đắt mà bị cáo phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Thấy con trai bị công an còng tay đưa về trại tạm giam, người mẹ chạy theo khóc chào tạm biệt con. Chồng mất, con trai vào tù, một tay người mẹ già phải chăm sóc hai đứa cháu thơ dại. Hy vọng Trung sẽ cải tạo tốt để sớm được về cùng mẹ già chăm sóc các con.

