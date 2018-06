Lời trần tình của người hàng xóm bị tố xâm hại bé gái 16 tuổi

Chủ Nhật, ngày 03/06/2018 10:00 AM (GMT+7)

Cho rằng người hàng xóm đã xâm hại con gái mình, một người mẹ đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Vụ việc đang được Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) điều tra, xác minh…

Ngôi nhà nơi cháu T đang sinh sống với bà ngoại.

Do vợ loan tin nhảm nhí?

Tìm về nhà cháu L.T.T (SN 2002, trú tại xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), chúng tôi không khỏi ái ngại khi chứng kiến hoàn cảnh gia đình. Bố T mất sớm, cháu ở cùng mẹ và bà ngoại năm nay đã 73 tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, việc học hành của cháu cũng không được người lớn quan tâm. Người dân cho biết, cháu T có biểu hiện của bệnh thiểu năng trí tuệ nên dù đã 16 tuổi nhưng cháu chỉ học lớp 8. Lợi dụng điều này, ông Đ.V.Đ (SN 1967, hàng xóm) đã dụ dỗ và quan hệ tình dục với cháu (?).

Chị L.T.M (ở xã Tế Lợi) cho biết: “Tôi có nghe chuyện ông Đ dụ dỗ và hiếp dâm cháu T mấy hôm trước. Chúng tôi rất bất ngờ về chuyện này. Tội quá, cháu bé ngu ngơ, có biết gì đâu. 16 tuổi, con nhà người ta nhận thức được mọi chuyện rồi, nhưng cháu T vẫn còn dại dột lắm nên mới để xảy ra chuyện ấy”.

Trong khi tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh éo le của gia đình cháu T. Hiện chị Đ.T.T (mẹ cháu T) đang làm công nhân cho một xưởng chế biến gỗ trên địa bàn xã với mức lương ít ỏi để nuôi sống gia đình. Cháu T đã được nghỉ hè và đang phụ giúp mẹ tại xưởng chế biến gỗ.

Thời điểm PV có mặt tại địa phương để tìm hiểu vụ việc, mẹ con chị T đang đi làm thuê tại xưởng gỗ. Khuôn mặt bần thần, vô định, rơm rớm nước mắt thương cảm cho thân phận của đứa cháu bất hạnh, bà L.T.L (73 tuổi, bà ngoại của cháu T) ngậm ngùi: “Cháu T trẻ người non dạ. Cháu cũng không như những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Bố mất cách đây 7 năm, mấy mẹ con phải qua bên nhà tôi ở từ ngày đó đến giờ. Ngoài đi làm công nhân ở xưởng gỗ thì mẹ cháu T cũng làm thêm vài sào ruộng nhưng không đủ ăn, hoàn cảnh gia đình cơ cực lắm. Tối hôm trước, gia đình ông Đ có qua nhà tôi xin lỗi và trình bày mọi chuyện, mong hai bên gia đình giải quyết nội bộ”.

Trước những tố cáo của cháu T, ông Đ cho biết: “Chuyện tôi bị tố hiếp dâm là có thật, nhưng không đúng như gia đình cháu T phản ánh. Tất cả là do vợ tôi ghen tuông mù quáng nên mới dựng chuyện này để tôi sợ không còn lăng nhăng bên ngoài nữa. Nhưng đâu ngờ chị Đ.T.T lại nghĩ là thật nên tố cáo tôi lên công an. Khoảng 22h ngày 24/5, tôi cùng gia đình đang xem tivi thì Công an xã có đến mời tôi lên làm việc. Tại đây, tôi cũng đã giải thích mọi chuyện với cơ quan công an. Mấy hôm trước, vợ chồng tôi cũng có qua nhà chị T xin lỗi về việc dại dột của vợ tôi. Gia đình chị T đã cảm thông và rút đơn tố cáo".

Nghi án bé gái 16 tuổi bị hiếp dâm

Bà ngoại cháu bé kể lại vụ việc. Ảnh: N.Hưng

Ông Tào Ngọc Văn - Trưởng công an xã Tế Lợi cho biết: “Nhận được đơn tố cáo, Công an xã Tế Lợi đã triệu tập ông Đ và gia đình bị hại lên làm việc. Xét thấy có dấu hiệu của vụ việc nghiêm trọng nên chúng tôi đã báo cáo Công an huyện Nông Cống để điều tra, xác minh làm rõ. Còn chuyện hai bên gia đình ông Đ và chị T có thương lượng với nhau dẫn đến việc rút đơn kiện thì chúng tôi cũng không rõ vì hồ sơ vụ việc đã chuyển hết lên Công an huyện Nông Cống. Hiện Công an xã Tế Lợi chưa nhận được bất cứ thông báo kết luận nào từ phía Công an huyện Nông Cống về vụ việc này”.

Được biết, trong đơn tố cáo, cháu T phản ánh, khoảng 10 ngày trước bị ông Đ dụ dỗ và sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm. Do quá lo sợ nên sau đó cháu T không dám nói với gia đình. Khi thấy biểu hiện bất thường của cháu T, gia đình gặng hỏi thì đến ngày 23/5, cháu đã kể lại toàn bộ sự việc cho một người bác họ biết. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo, tố cáo hành vì hiếp dâm của ông Đ và đề nghị cơ quan chức năng điều tra xác minh. Hiện cơ quan chức năng đã quyết định trưng cầu giám định y khoa với cháu T để có căn cứ xử lý vụ việc.

Một lãnh đạo Công an huyện Nông Cống cho biết, hiện các cơ quan tố tụng đang tiến hành các bước điều tra theo thẩm quyền. Không có chuyện gia đình cháu T rút đơn như ông Đ phản ánh.