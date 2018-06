Hành trình đi tìm sự thật của vụ ấu dâm tại Vũng Tàu

Chủ Nhật, ngày 03/06/2018 08:37 AM (GMT+7)

Xót lòng những vụ xâm hại trẻ em Sự kiện:

Ngày 1/6, UB Thẩm phán TAND Cấp cao tại TPHCM đã hủy bản án phúc thẩm xử án treo cho ông Nguyễn Khắc Thủy và giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt ông Thủy 3 năm tù giam. Thời điểm nghe thông tin đó, nhà báo Đinh Thu Hiền đã bật khóc bởi hành trình đi tìm sự thật 2 năm qua của chị đã có kết quả cuối cùng.

Chị có thể nói lý do vì sao mà một nhà báo ở Sài Gòn lại đeo đuổi một vụ điều tra đầy khó khăn tại Vũng Tàu?

Tôi biết thông tin về vụ ấu dâm này vào khoảng giữa tháng 6/2016 thông qua trang thông tin cá nhân của chị Trần Thị Thu Thủy, mẹ của bé T.N.T - nạn nhân bị ông Nguyễn Khắc Thủy xâm hại. Chị tâm sự về những chán nản, bực bội khi đi tố cáo ông Nguyễn Khắc Thủy xâm hại con nhưng gặp quá nhiều khó khăn. Tôi đã liên lạc, phỏng vấn Thủy chi tiết và đăng bài báo đầu tiên. Sau khi đăng, bài báo đã nhận được sư quan tâm của rất nhiều độc giả và độc giả còn cung cấp cho tôi nhiều thông tin có giá trị liên quan đến vụ việc. Chính vì thế tôi đã xuống Vũng Tàu, tìm hiểu thêm thông tin. Thủy đã kể cho tôi tường tận một lần nữa về vụ việc, thậm chí cả bản ghi âm lời của đứa bé. Rồi Thủy còn cung cấp cho tôi tư liệu mà chị đã thu thập thêm từ những đứa bé khác cũng là nạn nhân của Nguyễn Khắc Thủy. Tổng cộng có 9 em bé bị Nguyễn Khắc Thủy xâm hại đã lộ diện.

Để đi tìm sự thật, tôi còn tìm đến ông Thủy. Tôi đã có cuộc nói chuyện khá dài với ông Nguyễn Khắc Thủy tại căn hộ của ông trong khu chung cư Lakeside. Ánh mắt lảng tránh và lời nói dối, thái độ có vẻ thách thức của ông Thủy, lời nói của anh ViJay, lời kể của người mẹ... Tất cả các tình tiết đã được tôi xâu chuỗi cho thấy sự vụ khá thống nhất, mạch lạc. Từ những cơ sở trên, chúng tôi đã tiếp xúc với các cơ quan chức năng, yêu cầu họ vào cuộc.

Việc tiếp xúc với các cơ quan chức năng để làm rõ hành vi sai trái của ông Thủy có gặp khó khăn gì?

Thời gian đầu, vụ án được thực hiện khá chậm trễ do tư duy cá nhân cũng như những sai sót tắc trách trong nghiệp vụ điều tra. Cũng nên thông cảm với các cơ quan này bởi bên điều tra thì luôn đòi hỏi chứng cứ cụ thể rõ rệt, nhưng với những vụ ấu dâm thì tìm chứng cứ đâu có dễ dàng gì. Tuy nhiên nhờ những bài báo điều tra, phân tích cụ thể các chứng cứ mà chúng tôi nêu ra, các cơ quan tố tụng đã có những thay đổi. Chính cơ quan Công an TP Vũng Tàu đã đề xuất khởi tố bị can sang Viện Kiểm sát TP để vụ án được đưa ra xét xử.

Trong quá trình điều tra, chị và chị Thủy đã từng nhận nhiều lời đe doạ?

Rất nhiều lần! Như lần đầu tôi gặp ông Thủy, ông ta đã nói thẳng: “Tôi là dân gốc Hải Phòng đấy”. Tôi hỏi: “Hải Phòng nghĩa là gì?” thì ông ta bảo: “Là băng đảng ấy”. Tôi hiểu là ông ta đang đe dọa tôi. Còn chị Thủy thì nhiều lần cửa nhà chị ấy có những dòng chữ đe dọa bị ai đó dán lên. Thậm chí số điện thoại của chị còn bị tung lên mạng với lời giới thiệu là gái bán dâm khiến gia đình chị không được yên trong thời gian dài. Rồi một người thân của ông Thủy còn nói bóng gió là đã bỏ tiền thuê giang hồ để xử lý chúng tôi. Thời gian đầu tôi còn dám đi Vũng Tàu một mình, sau này mỗi lần đi phải nhờ người thân đi cùng.

Để có được hơn 40 bài báo điều tra phanh phui vụ ấu dâm, chị đã phải đi Vũng Tàu rất nhiều lần? Chị có nghĩ là thời gian kéo dài đến như thế hay không?

Khi bắt tay vào làm, tôi không nghĩ đến quá trình điều tra sẽ dài đến như thế. Thời điểm đó, gần như tuần nào tôi cũng đi Vũng Tàu từ một tới 2 lần. Có những hôm vừa từ Vũng Tàu về tới nhà thì có thông tin mới từ Vũng Tàu, lại phải quay xuống. Thậm chí nhiều lần mãi khuya mới từ Vũng Tàu đi về. Nhiều tới mức mà các anh bên Công an, Việt kiểm sát Vũng Tàu đều quen mặt tôi. Còn những người dân chung cư Lakeside thì rất thân thiết với tôi. Nhờ có những người dân mà chúng tôi có thể biết được thêm rất nhiều thông tin. Họ giúp tôi theo dõi đối tượng, cung cấp kịp thời cho tôi những thông tin mới nhất tại chung cư… Họ cũng là những người đồng hành rất quan trọng trong việc đi tìm công lý với chúng tôi.

Đã lúc nào chị nghĩ đến việc bỏ cuộc chưa khi vụ việc cứ dây dưa kéo dài?

Có chứ! Vụ việc cứ bị đẩy qua đẩy lại mãi không xong ai mà chẳng nản. Ngay như chị Thủy, một người quyết tâm như thế mà cũng có lúc chị đã buông xuôi. Tính tôi thì đã làm gì cũng muốn làm tới cùng, nhất là khi nghe những người dân kể hàng ngày ông Thủy vẫn lững thững đi bộ một mình quanh khu nhà, nơi đó còn có một trường Tiểu học thì tôi lại lo sợ. Tôi không dám nghĩ đến chuyện sẽ có bé nào nữa trở thành nạn nhân của ông ấy. Nhưng làm tiếp là làm như thế nào? Các cơ quan chức năng trong tỉnh thì chúng tôi đã gõ đủ cả, tư liệu hồ sơ thì cũng đã cung cấp hết rồi? Và rồi chúng tôi đã nghĩ tới việc khiếu kiện lên cấp cao hơn. Chính vì thế chúng tôi đã gửi hồ sơ tới Văn phòng Chủ tịch nước rồi thậm chí cả Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc. Rất may mắn, cả 2 nơi đó đều đã lên tiếng, trong đó quan trọng nhất là ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch đã đề nghị Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chỉ đạo quyết liệt các cơ quan tư pháp Vũng Tàu điều tra làm rõ, sớm có kết luận vụ việc này. Nhờ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Viện KSND Tối cao đã vào cuộc, xem xét lại toàn bộ hồ sơ và yêu cầu ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Thủy. Và sau đó vụ án mới được đưa ra xét xử.

Còn trong quá trình xét xử ông Nguyễn Khắc Thủy, tòa sơ thẩm thì tuyên án 3 năm tù giam nhưng tòa phúc thẩm lại giảm xuống còn có 18 tháng tù treo. Lúc đó chị đã nghĩ gì?

Tôi đã trải qua quá nhiều cảm xúc buồn vui, thậm chí có lúc chán nản, buồn bực. Nhưng tôi không thất vọng bởi đưa được bị cáo ra tòa đã là một thành công, khi tòa phúc thẩm giảm án cho ông Thủy xuống 18 tháng tù treo thì tôi tin vụ án sẽ không dừng lại ở đây bởi mục đích cuối cùng của chúng tôi làm là đưa vụ án này ra ánh sáng, là để bảo vệ trẻ em. 18 tháng tù treo cho ông Thủy nghĩa là ông ta vẫn tự do đi lại, mối nguy hại cho các bé vẫn đang hiện diện và nhởn nhơ trước mắt. Việc cách ly người mắc bệnh ấu dâm ra khỏi cộng đồng là việc cần làm ngay. Vì thế công việc của tôi vẫn còn tiếp tục cho đến khi người có tội phải bị trừng trị đích đáng thì mới thôi. May mà lần này chúng tôi không còn cô đơn trên con đường tìm công lý nữa mà đã có hàng vạn người cùng đồng hành với chúng tôi. Các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc và công lý đã được thực thi.

Cảm ơn chị!

Nhà báo Đinh Thu Hiền hiện công tác tại Báo Phụ nữ Việt Nam - Văn phòng TPHCM. Trước khi điều tra vụ ấu dâm tại Vũng Tàu, Đinh Thu Hiền đã có nhiều phóng sự được bạn đọc đánh giá cao như phóng sự “Buôn lậu tại biên giới Tây Nam”, phóng sự về “Đường đi của rác thải y tế”, phóng sự điều tra về “Vá màng trinh”… Đinh Thu Hiền cũng đã xuất bản 2 tuyển tập phóng sự là “Phóng sự tình” và “Đi bụi”.