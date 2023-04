Lời khai nghi phạm sát hại người phụ nữ, giấu xác trong ô tô ở hầm chung cư

Đối tượng Trương Văn Hùng tại trụ sở công an.

Ngày 17/4, Công an quận Long Biên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Trương Việt Hùng (SN 1988, trú Thanh Châu A, TP Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi Giết người, cướp tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vào tối 12/4, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp nhận tin báo của gia đình chị N.P.N.Q (SN 1984, trú phường Bồ Đề) về việc chị Q. đi khỏi nhà từ 8h ngày 12/4 nhưng chưa thấy về, gia đình và cơ quan không liên lạc được với chị Q.

Quá trình truy tìm, đến 8h sáng ngày 15/4, Công an quận Long Biên phát hiện chị Q. đã tử vong trong xe ô tô để trong hầm gửi xe chung cư thuộc phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Tiếp tục điều tra, Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Hùng để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, bản thân Hùng và chị. Q có quan hệ quen biết nhau, sau nhiều lần Hùng và chị Q xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, Hùng đã nảy sinh ý định giết chị Q rồi tự tử. Khoảng 7h sáng 12/4, Hùng đến toà nhà chung cư nơi chị Q. sinh sống, chờ ở sảnh và cùng đi thang máy với chị Q. xuống hầm để xe. Do Hùng đeo khẩu trang, đứng phía sau lưng chị Q. và cúi mặt xuống nên chị Q. không nhận ra Hùng.

Đến vị trí đỗ xe ô tô của chị Q, Hùng đã tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Hùng giấu thi thể chị Q. trên ô tô rồi lái xe đến địa phận xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Tại đây, Hùng chiếm đoạt 16 triệu đồng của chị Q. và nạp vào tài khoản chơi game.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

